Нашли восемь самых полезных сладостей



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Диетологи назвали сладости, употребление которых не связано с высоким риском набрать лишние килограммы

Употребление сладкого дает эффект антидепрессанта, что важно в холодный сезон. Тем, кто следит за фигурой, эксперты советуют обратить внимание на черный шоколад - он не только содержит меньше калорий по сравнению с молочным, но и полезен для укрепления сосудов. Мед по своей калорийности не уступает сахару, но он слаще и поэтому съедается меньше, - к тому же в его составе содержатся витамины, минералы и аминокислоты.

Также потребность в сладком может заполнить мармелад - один из самых низкокалорийных десертов. Способен снижать холестерин и активизирует выведение из организма нежелательных компонентов.

Еще один друг худеющих - зефир: это лакомство тоже отличается низким уровнем калорийный, но при этом дает организму фосфор и железо и белок. Также диетическим вариантом десерта по праву считается пастила, которая обладает свойствами, близкими зефиру и мармеладу.

Тем, кто не мыслит своего существования без сладкого, диетологи советуют включить в рацион натуральные цукаты. Этот вид десерта является источником важных для укрепления иммунитета, нервной системы веществ - аскорбиновой кислоты, бета-каротина, токоферола.

Также в список низкокалорийных сладостей, обладающих полезными для организма свойствами эксперты включили варенье.