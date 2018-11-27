  1. Головна
  2. Скотч
  3. Здоровье

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоровье

    Нашли восемь самых полезных сладостей

    • Розсилка
    Нашли восемь самых полезных сладостей

    Диетологи назвали сладости, употребление которых не связано с высоким риском набрать лишние килограммы

    Употребление сладкого дает эффект антидепрессанта, что важно в холодный сезон. Тем, кто следит за фигурой, эксперты советуют обратить внимание на черный шоколад - он не только содержит меньше калорий по сравнению с молочным, но и полезен для укрепления сосудов. Мед по своей калорийности не уступает сахару, но он слаще и поэтому съедается меньше, - к тому же в его составе содержатся витамины, минералы и аминокислоты.

    med_0

    Также потребность в сладком может заполнить мармелад - один из самых низкокалорийных десертов. Способен снижать холестерин и активизирует выведение из организма нежелательных компонентов.

    Еще один друг худеющих - зефир: это лакомство тоже отличается низким уровнем калорийный, но при этом дает организму фосфор и железо и белок. Также диетическим вариантом десерта по праву считается пастила, которая обладает свойствами, близкими зефиру и мармеладу.

    zefir-v-domashnix-usloviyax-3

    Тем, кто не мыслит своего существования без сладкого, диетологи советуют включить в рацион натуральные цукаты. Этот вид десерта является источником важных для укрепления иммунитета, нервной системы веществ - аскорбиновой кислоты, бета-каротина, токоферола.

    Также в список низкокалорийных сладостей, обладающих полезными для организма свойствами эксперты включили варенье.

     

    здоровый образ жизни здоровое питание питание
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ