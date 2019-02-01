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    Здоровье

    Названы наиболее полезные упражнения для мозга

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    Фото: unsplash / @tjump <div class="_2HDTU _1c9QY _29Ao0"> <div class="_2LKaU"> <div class="_3LIFq _2Nypu"></div> </div> </div> - Названы наиболее полезные упражнения для мозга
    Фото: unsplash / @tjump

    Для эксперимента волонтеров разделили на две группы

    Американские ученые назвали ходьбу, бег, езду на велосипеды и другие аэробные упражнения наиболее полезными для работы головного мозга человека. К такому выводу специалисты пришли на основании проведенных исследований, говорится в статье журнала Neurology.

    В эксперименте участвовали около 130 человек в возрасте от 20 до 67 лет. Ученые специально исключили из опытов тех, кто курит сигареты и табак.

    Волонтеров разделили на две группы. Добровольцев из первой группы попросили заниматься кардиоупражнениями на беговой дорожке и велотренажере. Во второй группе волонтеры больше занимались растяжкой, а также упражнениями на мышцы, отвечающие за стабилизацию бедер, таза и позвоночника.

    По результатам эксперимента выяснилось, что больший эффект для работы головного мозга оказали упражнения, которые выполняли участники первой группы.

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