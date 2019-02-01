Названы наиболее полезные упражнения для мозга



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: unsplash / @tjump

Для эксперимента волонтеров разделили на две группы

Американские ученые назвали ходьбу, бег, езду на велосипеды и другие аэробные упражнения наиболее полезными для работы головного мозга человека. К такому выводу специалисты пришли на основании проведенных исследований, говорится в статье журнала Neurology.

В эксперименте участвовали около 130 человек в возрасте от 20 до 67 лет. Ученые специально исключили из опытов тех, кто курит сигареты и табак.

Волонтеров разделили на две группы. Добровольцев из первой группы попросили заниматься кардиоупражнениями на беговой дорожке и велотренажере. Во второй группе волонтеры больше занимались растяжкой, а также упражнениями на мышцы, отвечающие за стабилизацию бедер, таза и позвоночника.

По результатам эксперимента выяснилось, что больший эффект для работы головного мозга оказали упражнения, которые выполняли участники первой группы.