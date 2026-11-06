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Alyona Alyona вразила результатами схуднення через два тижні після операції

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Реперка Альона Савранська поділилася кадрами відвертої фотосесії
фото: Іnstagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona йшла на операцію з вагою 132 кг

Українська реперка Alyona Alyona, яка зробила операцію зі зменшення шлунка, повідомила перші результати. Зірка за тижні вже почала втрачати вагу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки в Instagram.

Alyona Alyona зізналася, що її ціллю після зменшення шлунка є не цифри на вагах, а процес схуднення. Тож через 14 днів після операції реперка втратила 12 кг. «22 жовтня мені зробили операцію. І після цього щодня мене питають: «Ну шо, ти вже скіки скинула?» Люди люблять приміряти на себе щось бажане. Навіть якщо й уявно. Але моя ціль – не цифри. А процес. Процес змін, нових навичок, розстановка пріоритетів. Процес вибору себе. Це головне. Дякую всім, хто прийшов сюди з добром і розділяє мій шлях», – написала зірка.

Alyona Alyona вразила результатами схуднення через два тижні після операції фото 1
фото: Іnstagram.com/alyona.alyona.official

Крім того, зірка вразила шанувальників відвертою фотосесією. Разом із новиною про нову вагу реперка опублікувала низку кадрів, де вона позує у білизні.

Alyona Alyona вразила результатами схуднення через два тижні після операції фото 2
фото: Іnstagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona йшла на операцію з вагою 132 кг, нині ж вона важить 120 кг. Напередодні реперка зробила операцію зі зменшення шлунка. На цей крок знаменитість надихнула історія її знайомих, одна з яких схудла на 70 кг після зменшення шлунка. Також зірка зізналася, що мріє про вагу 80 кг та нагадала, що неодноразово намагалася схуднути різними методами від спорту й дієт до уколів. Однак це не давало результатів. Тому вона наважилася на операцію.

До слова, реперка Alyona Alyona розповідала про свою вагу та пояснювала, що заважає їй худнути та як з дитинства боролася із зайвою вагою. За словами Alyona Alyona, її вага складала понад 100 кг, коли вона ходила до восьмого класу.

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Теги: здоров'я схуднення співачка alyona alyona

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