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    Несколько причин почаще любить самих себя

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    Несколько причин почаще любить самих себя

    Существует четкая связь между вашим отношением к себе и психическим здоровьем

    Любовь к самому себе это крайне важная часть психического здоровья. Осознание собственных достоинств помогает избежать очень многих психологических проблем.

    Избегайте сравнений. Многие люди мучаются тем, что постоянно сравнивают себя с более успешными людьми. Когда вы не любите себя, то эти сравнения причиняют боль. Необходимо помнить, что каждый из нас наделён какими-то удивительными и уникальными чертами. Нужно лишь найти ваши достоинства, и это укрепит психическое здоровье. А от сравнений стоит отказываться.

    Обретите уверенность. Существует четкая связь между вашим отношением к себе и психическим здоровьем. Неуверенность в себе заставляет постоянно сомневаться в своих намерениях, желаниях и способностях. Принять себя со всеми недостатками очень непросто, но это возможно. Начните с маленьких шажков и двигайтесь в этом долгом путешествии, поскольку его итог вас обрадует. При появлении уверенности в себе вы перестанете подвергать сомнению каждое принимаемое решение.

    Принимайте неудачи. Неудачи – это часть жизни наряду с победами, и не нужно их болезненно переживать. А научится этому поможет любовь к себе, которая позволит лучше осознать собственные возможности. Когда вы научитесь принимать неудачи, то станете добрее, сможете прощать окружающих и двигаться дальше, а также искать решения, а не цепляться за свои проблемы.

    Здоровые отношения. Мы постоянно учим других общаться с нами. Люди замечают, что у человека нет любви или самоуважение к самому себе, и от этого сами его не уважают. Самоуважение – важный аспект в отношениях. Это касается и друзей, и семьи, и романтических партнеров. Если вы хотите, чтобы другие любили и уважали вас, научитесь сами делать это по отношению к себе.

    Заботьтесь о здоровье. Для того чтобы любить себя, важно заботиться о собственном теле. Это касается не только профилактики болезней, но и контроля за питанием и весом. Здоровый человек постоянно следит за своим психическим и физическим самочувствием, посещает врачей, не увлекается вредными привычками, достаточное количество времени отдыхает и старается избегать стресса.


    Джерело: medikforum

    Теги: мужчина и женщина здоровый образ жизни здоровье
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    Несколько причин почаще любить самих себя