Ученые считают, что плохое питание убивает чаще, чем курение и гипертония



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90 тысяч британцев в год умирают от избытка мяса. К такому выводу пришло исследование по заказу Билла Гейтса.

Каждый год из-за неправильного питания умирает 500 000 жителей США и почти 100 000 британцев. Тем самым плохое питание является более опасным для жизни, чем курение и гипертония в плане риска преждевременной смерти. Впрочем, самое большое число смертей из-за неправильного питания зафиксировано в Китае и Индии, где умирают по три и по одному миллиону в год, соответственно.

Во всех странах мира плохое питание ежегодно уносит 10,9 млн человек ежегодно, как показало исследование ученых из Университета Вашингтона, проведенное по заказу Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Все озвученные цифры относятся к 2017 году. Сердечно-сосудистые заболевания, к которым относят инфаркты и инсульты, являются основной причиной смертности населения в мире. После них в списке этих причин идут опухоли и диабет второго типа. Значительное количество данных смертей происходит слишком рано, как считают ученые.



Они винят в этом резкое падение спроса на такие продукты питания, как орехи, семечки, молоко и цельнозерновые, а также рост потребления переработанного мяса, соли и газировки. Авторы отчёта настоятельно призывают власти разных стран вмешаться в нынешнюю ситуацию и сделать потребление здоровых продуктов питания более доступным для широких слоёв населения.

Джерело: Medikforum.ru