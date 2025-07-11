Вчені створили пластир, який блокує похмілля
Похмілля можна приборкати завдяки новому пластиру
Вчені створили пластир, який повідомлятиме, що людина випила таку дозу алкоголю, яка може викликати жахливе похмілля. Його можна носити із собою, а попередження про необхідність припинити вживати алкоголь приходитиме на ваш смартфон. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Star.
«Технологія повідомляє, чи є у вас ризик зневоднення та майбутнього похмілля після кількох келихів пива», – йдеться у матеріалі.
Оповіщення на телефон спрацьовує, коли певна кількість води та алкоголю втрачається через шкіру. Користувачеві повідомляється, скільки води він має випити, щоб збалансувати ситуацію.
Професор Джон А. Роджерс з Північно-Західного університету США вважає, що технологія може бути доступна протягом двох років.
Пластирі були створені для спортсменів, але вчений вважає, що вони будуть ідеальними для любителів погуляти у барі. «Зараз ми працюємо над більш точним пристроєм, який фіксуватиме поступову щоденну втрату людиною водяної пари та алкоголю у спекотний день. Це могло б допомогти їм керувати споживанням алкоголю та води набагато розумніше», – пояснив професор Роджерс.
До слова, міністр економіки Швейцарії Гай Пармелен закликав громадян пити більше вина через падіння споживання спиртного в країні, проте далеко не всім сподобалася ця пропозиція.
Нагадаємо, за шість місяців поточного року в Росії суттєво знизилося виробництво міцних алкогольних напоїв. Люди стали частіше пити самогон, також різко виріс попит на самогонні апарати.
Читайте також:
- У Китаї для держслужбовців введено обмеження на делікатеси, алкоголь та цигарки
- Влада Саудівської Аравії дозволить вживати алкоголь перед чемпіонатом світу з футболу
- Греція вводить нове правило у магазинах, які продають цигарки чи алкоголь
- Один із районів Києва є лідером зі вживання алкоголю в Україні