Сьогодні, 20 листопада, виходить фінальний четвертий сезон серіалу «Шершні». Це історія про жіночу футбольну команду, літак якої потрапив у катастрофу в канадській глушині. Більше про це читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри листопада 2026 року.

Сюжет серіалу «Шершні»

Дата виходу: 20 листопада 2026 року

20 листопада 2026 року Платформа: Paramount+ із Showtime

Paramount+ із Showtime Жанр: психологічний трилер, містика, драма, жахи

психологічний трилер, містика, драма, жахи У ролях: Мелані Лінскі, Крістіна Річчі, Тоні Сайпресс, Софі Нелісс, Джасмін Савой Браун, Саманта Генратті, Софі Тетчер, Кортні Ітон, Лів Г'юсон, Стівен Крюгер.

Сюжет психологічного серіалу «Шершні» розгортається у двох часових лініях і показує, як авіакатастрофа змінила долі учасниць шкільної футбольної команди. У 1996 році літак із футболістками зі штату Нью-Джерсі потрапив у аварію дорогою на національний чемпіонат. Дівчата, яким вдалося вижити, опинилися в лісах Канади без зв'язку, їжі, що відібрало в них віру у порятунок.

Разом із цим між дівчатами з'явилася конкуренція, лідерство та водночас зменшувалися шанси на виживання. Паралельно серіал показує доросле життя тих, кому вдалося повернутися додому, та їхні спроби приховати пережите.

Шершні. Офіційний тізер

Синопсис нового сезону

У новому сезоні дві сюжетні лінії перетинаються. У сучасній часовій лінії героїні матимуть справу з наслідками катастрофи, яка сталася майже 30 років тому. Шона намагатиметься налагодити власне життя, Місті знову потрапить у небезпечну ситуацію, а Таїсса зіткнеться з проблемами, пов'язаними з минулим. Крім того, у житті колишніх футболісток з'явиться людина з їхнього минулого, яка має власні плани.

Подробиці створення та дата прем'єри

«Шершнів» створили Ешлі Лайл і Барт Нікерсон, які також залишаються шоураннерами фінального сезону. До виконавчих продюсерів проєкту належать Джонатан Ліско, Дрю Комінс, Джефф В. Берд, Сара Л. Томпсон, Амені Розса та Джулія Бікнелл.

Прем'єра серіалу відбулася у 2021 році. За час показу «Шершні» отримали десять номінацій на премію «Еммі», зокрема в категорії найкращого драматичного серіалу та за акторську роботу Мелані Лінскі. Четвертий сезон стане останнім. Прем'єра запланована на 20 листопада 2026 року.

Каст серіалу «Шершні»

Мелані Лінскі

Новозеландська акторка Мелані Лінскі повернеться до ролі дорослої Шони Садецькі. Її героїня – одна з футболісток, які пережили авіакатастрофу та змогли повернутися додому. Після порятунку Шона намагається побудувати звичайне життя, однак спогади про перебування в лісі продовжують впливати на її рішення.

Акторка відома за серіалами «Два з половиною чоловіки», «Касл-Рок» та «Останні з нас». За роль у «Шершнях» вона отримала номінацію на премію «Еммі».

Крістіна Річчі

Американська акторка Крістіна Річчі знову зіграє дорослу Місті Квіглі. Річчі здобула популярність завдяки ролям у фільмах «Сімейка Адамсів» та «Сонна лощина».

Гіларі Свенк

Акторка Гіларі Свенк зіграє дорослу Меліссу. Вона є дворазовою лауреаткою премії «Оскар» за фільми «Хлопці не плачуть» і «Крихітка на мільйон».

Тоні Сайпресс

Американська акторка Тоні Сайпресс повернеться до ролі дорослої Таїсси Тернер. Акторка відома за серіалами «Герої», «Незабутнє» та «Картковий будинок».

Софі Нелісс

Канадська акторка Софі Нелісс зіграє юну Шону Шипман. Акторка стала відомою завдяки ролі Лізель у фільмі «Крадійка книжок».

Джасмін Савой Браун

Американська акторка Джасмін Савой Браун повернеться до ролі юної Таїсси Тернер. Вона відома за серіалами «Залишені», «Для людей» та «Жовті жакети».

Саманта Генратті

Американська акторка Саманта Генратті знову виконає роль юної Місті Квіглі. Вона також знімалася в серіалах «Безсоромні», «Щоденники вампіра» та «Дрейк і Джош».

Софі Тетчер

Акторка Софі Тетчер зіграє юну Наталі Скатторчіо. Вона відома за фільмами «Єретик» і «Бугонія», а також серіалом «Книга Боби Фетта».

Кортні Ітон

Австралійська акторка Кортні Ітон гратиме юну Шарлотту «Лотті» Метьюз. Вона відома завдяки ролі у фільмі «Шалений Макс: Дорога гніву».

Лів Г'юсон

Австралійська акторка Лів Г'юсон повернеться до ролі юної Ванесси «Ван» Палмер. Г'юсон відома за комедійним серіалом Netflix «Дієта із Санта-Кларіти».

Нагадаємо, у серпні вийшов пʼятий сезон пригодницького серіалу «Зовнішні мілини». Історія, за якою глядачі стежили понад шість років, дійшла свого фіналу. «Зовнішні мілини» – це історія про друзів, які вирушили на пошуки скарбів. За роки пошуків головні герої Джон Бі, Сара, Кіара, Поуп, Клео та Джей-Джей, відомі як «Поуги», пройшли через різні випробування, зради та смерть. На шляху мандрівників зʼявлятимуться різні перешкоди, як, наприклад, зловмисники.