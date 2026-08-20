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Останній сезон серіалу «Зовнішні мілини»: дата виходу та сюжет

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джон Бі, Сара, Кіара, Поуп та Клео є головними героями серіалу «Зовнішні мілини»
фото: Іnstagram.com/obx

Команда «Поугів» повернеться до пригод

Сьогодні, 20 серпня, виходить пʼятий сезон пригодницького серіалу «Зовнішні мілини». Історія, за якою глядачі стежили понад шість років, дійшла свого фіналу. З якими викликами зіштовхнуться головні герої, йдеться в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Про що серіал «Зовнішні мілини»

Останній сезон серіалу «Зовнішні мілини»: дата виходу та сюжет фото 1
фото: Netflix
  • Дата виходу: 20 серпня
  • Платформа: Netflix
  • Жанр: пригодницька драма, детектив
  • У ролях: Чейз Стоукс, Меделін Клайн, Медісон Бейлі, Джонатан Девісс, Карласія Ґрант, Дрю Старкі

«Зовнішні мілини» – це історія про друзів, які вирушили на пошуки скарбів. За роки пошуків головні герої Джон Бі, Сара, Кіара, Поуп, Клео та Джей-Джей, відомі як «Поуги», пройшли через різні випробування, зради та смерть. На шляху мандрівників зʼявлятимуться різні перешкоди, як, наприклад, зловмисники. Адже за скарбами полюють не лише головні герої.

Останній сезон серіалу «Зовнішні мілини»: дата виходу та сюжет фото 2
фото: Іnstagram.com/obx

Сюжет фінального сезону «Зовнішні мілини»

Останній сезон серіалу «Зовнішні мілини»: дата виходу та сюжет фото 3
фото: Іnstagram.com/obx

У четвертому сезоні друзі втратили одного із членів своєї команди. Тож фінальна частина стане продовженням трагічного епізоду, де герої будуть оговтуватися після смерті друга. Однак їхні пригоди продовжуються, і тепер вони прагнутимуть віднайти не лише скарби, а й помститися Чендлеру Ґроффу.

Останній сезон серіалу «Зовнішні мілини»: дата виходу та сюжет фото 4
фото: Netflix

Пʼятий сезон «Зовнішніх мілин» обіцяє глядачам масштабні трюки, погоні, шторми, вибухи, бійки та пригоди в нових місцях. 20 серпня вийдуть одразу 10 нових серій пʼятого сезону «Зовнішніх мілин» на Netflix.

«Зовнішні мілини» трейлер пʼятий сезон

Як розповідає актор Чейз Стоукс, який зіграв головного героя Джона Бі, цей сезон став для нього найскладнішим за всю його роботу в цьому проєкті. Крім Чейза Стоукса, на екрани повернуться Меделін Клайн, Медісон Бейлі, Джонатан Девісс, Карласія Ґрант і Дрю Старкі.

Головні герої «Зовнішніх мілин»

Останній сезон серіалу «Зовнішні мілини»: дата виходу та сюжет фото 5
фото: Іnstagram.com/obx

Чейз Стоукс

Чейз Стоукс зіграв Джона Бі Рутледжа
Чейз Стоукс зіграв Джона Бі Рутледжа
фото: Іnstagram.com/obx

Американський актор Чейз Стоукс зіграв лідера компанії друзів, який шукає скарб і свого зниклого батька, Джона Бі Рутледжа.

Останній сезон серіалу «Зовнішні мілини»: дата виходу та сюжет фото 6
фото: кадр із серіалу «Зовнішні мілини»

Чейз Стоукс отримав найбільшу популярність саме завдяки ролі в серіалі «Зовнішні мілини». Серед відомих стрічок, де він знімався раніше, є фільми «Позначені» та «Доблесний».

Меделін Клайн

Меделін Клайн зіграла в серіалі «Зовнішні мілини» Сару Кемерон
Меделін Клайн зіграла в серіалі «Зовнішні мілини» Сару Кемерон
фото: Іnstagram.com/obx

Американська акторка Меделін Клайн зіграла в серіалі «Зовнішні мілини» Сару Кемерон. Це донька заможного Ворда Кемерона, яка походить із родини багатих мешканців острова, але закохується в Джона Бі та приєднується до його компанії.

Останній сезон серіалу «Зовнішні мілини»: дата виходу та сюжет фото 7
фото: кадр із серіалу «Зовнішні мілини»

Окрім «Зовнішніх мілин», Меделін Клайн відома за фільмом «Ножі наголо: Скляна цибуля» та серіалом «Загублені».

Медісон Бейлі

Медісон Бейлі зіграла роль Кіари «Кі» Каррери
Медісон Бейлі зіграла роль Кіари «Кі» Каррери
фото: Іnstagram.com/obx

Американська акторка Медісон Бейлі зіграла роль Кіари «Кі» Каррери, найкращої подруги Джона Бі, Джей-Джея та Поупа. Вона також походить із забезпеченої родини, але обирає компанію друзів. Медісон Бейлі відома ролями в «Чорній блискавці» та «Крику».

Останній сезон серіалу «Зовнішні мілини»: дата виходу та сюжет фото 8
фото: кадр із серіалу «Зовнішні мілини»

Джонатан Девісс

Джонатан у серіалі «Зовнішні мілини» зіграв Поупа Гейворда
Джонатан у серіалі «Зовнішні мілини» зіграв Поупа Гейворда
фото: Іnstagram.com/obx

Американський актор Джонатан Девісс відомий за фільмом Netflix «Зробімо помсту». У серіалі «Зовнішні мілини» зіграв Поупа Гейворда. Цей персонаж є найрозумнішим та найуспішнішим членом компанії. Також він повʼязаний з історією предка Денмарка Тенні.

Останній сезон серіалу «Зовнішні мілини»: дата виходу та сюжет фото 9
фото: кадр із серіалу «Зовнішні мілини»


Карласія Ґрант

Карласія Ґрант у «Зовнішніх мілинах» зіграла Клео
Карласія Ґрант у «Зовнішніх мілинах» зіграла Клео
фото: Іnstagram.com/obx

Акторка Карласія Ґрант зі США відома за ролями в серіалах «Коріння» та «Грінліф». У «Зовнішніх мілинах» зіграла Клео з Багамських островів, яка спочатку допомагає головним героям, а згодом стає частиною їхньої компанії.

Останній сезон серіалу «Зовнішні мілини»: дата виходу та сюжет фото 10
фото: Іnstagram.com/obx

Дрю Старкі

Дрю Старкі зіграв Рейфа Кемерона
Дрю Старкі зіграв Рейфа Кемерона
фото: Іnstagram.com/obx

Американський актор Дрю Старкі зіграв головного антагоніста серіалу, старшого брата Сари Рейфа Кемерона. Він є сином багатого Ворда Кемерона. Відомий своїми конфліктами з Джоном Бі та його друзями.

Останній сезон серіалу «Зовнішні мілини»: дата виходу та сюжет фото 11
фото: Netflix

Дрю Старкі також грав у фільмах «З любов’ю, Саймон», «Ненависть, яку ви породжуєте» та «Квір».

До слова, 9 серпня, вийшов пригодницький телесеріал «Обрані в дикій природі з Беаром Ґріллзом». Разом із популярним британським мандрівником Беаром Ґріллзом свої сили в дикій природі випробують головні герої серіалу драми «Обраний».

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Теги: кіно серіал фільм

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