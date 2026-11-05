У Білому домі відбувається зустріч представників України та Росії: головні заяви

Перша леді США Меланія Трамп зібрала делегації двох країн після локального припинення вогню в Олешках на Херсонщині

У Білому домі 5 листопада відбувається зустріч представників України та Росії за участю першої леді США Меланії Трамп. Сторони зібралися після гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, якій передувало локальне припинення вогню. Про це повідомила пресслужба Білого дому, пише «Главком».

Українську делегацію представляють уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Перша леді США сподівається на довготривалий мир

Меланія Трамп висловила сподівання, що перемир’я в Олешках стане першим кроком до встановлення тривалого миру. За її словами, навіть невеликі початкові кроки можуть привести до значних змін, якщо є рішучість розвивати їх далі.

«Будь-які значущі зміни починаються з маленької іскри. Важливий не скромний початок, а рішучість перетворити його на щось надзвичайне», – заявила перша леді США.

"Now we must use the courage we brought to Oleshky to find common ground through a shared concern for the suffering of innocent people." ❤️ @FLOTUS Melania Trump unites Russia and Ukraine following the historic ceasefire that she brokered in Oleshky. It's the first time in American history that a First Lady has brought representatives of two nations actively at war together to the White House for diplomacy. — The White House (@WhiteHouse) — The White House (@WhiteHouse) November 5, 2026

Меланія Трамп брала участь у кожному етапі переговорів стосовно перемир'я в Олешках

Меланія Трамп заявила, що брала участь у всіх етапах підготовки операції з припинення вогню в Олешках. За словами першої леді США, вона вивчала плани розмінування, аерознімки місцевості, стан доріг і маршрути евакуації.

«Моє спілкування з Росією та Україною було активним, професійним, докладним і дуже злагодженим», – наголосила вона.

Крім того, Меланія Трамп обговорювала доступ до лікарень, транспортне забезпечення та наявність медичних ресурсів. Також вона отримувала інформацію про бажані дати проведення операції.

Дмитро Лубінець нагородив першу леді Орденом княгині Ольги

Представник України передав Меланії Трамп одну з найвищих державних відзнак Орден княгині Ольги першого ступеня за миротворчі зусилля першої леді.

Меланія Трамп відправила особисті листи Путіну та Зеленському

Перша леді США передала представникам України та РФ листи для Володимира Зеленського та Володимира Путіна, які ті мають передати їм особисто.

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