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Чому Трамп вірить Путіну, а не Україні? Експосол Стефанішина пояснила мотиви хазяїна Білого дому

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чому Трамп вірить Путіну, а не Україні? Експосол Стефанішина пояснила мотиви хазяїна Білого дому
Стефанішина: Нам треба показати, що Росія зневажає президента Сполучених Штатів
фото: Reuters

«Трамп був впевнений, що Україна – це файл, який придумав Байден»

Президент США Дональд Трамп не перебуває на боці Росії чи України, а діє виключно у власних інтересах. Києву необхідно довести Вашингтону, що Москва не зацікавлена в мирних переговорах. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила колишній посол України у США Ольга Стефанішина.

«Він ні на чиємусь боці, а грає виключно у власних інтересах. З президентом Трампом треба спілкуватись, зокрема, через ті речі, які є важливими у його власному порядку денному. Фактично цією «дизельною угодою» росіяни продали повітря, бо вона не знижує ціни на нафту і не стабілізує внутрішній ринок споживання Сполучених Штатів», – зазначила Стефанішина.

За словами експосла, домовленість із Росією не допомогла Трампу залучити ширшу аудиторію виборців, однак зміцнила його підтримку серед традиційного електорату MAGA. Таким чином американський президент демонструє, що готовий домовлятися з будь-якою країною заради інтересів США, навіть якщо вона не є союзником Вашингтона. Стефанішина також нагадала, що Трамп відклав на 60 днів дію «закону Грема», пояснивши це необхідністю зберегти простір для діалогу щодо мирного врегулювання.

«Відповідно, для України це сигнал, що протягом наступних 60 днів ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб довести: Росія не зацікавлена в мирних переговорах. Нам треба показати, що Росія зневажає президента Сполучених Штатів настільки, що схиляє його своєю маніпулятивною риторикою до рішень, які його ж «підважують» у його ж країні», – підкреслила експосол.

Коментуючи, чому Росії вдалося знайти підхід до Трампа, тоді як Україні це не вдалося, Стефанішина нагадала про попередні заяви американського президента, який називав Україну проєктом, вигаданим Джо Байденом. «Нагадаю висловлювання Трампа, що Україна – це файл, який придумав Байден. І потім у Трампа були дуже суперечливі почуття від того, що це очевидно не так. Особливо коли відбулись події в Овальному кабінеті, після яких за Україну горою стали європейські партнери. Це викликало величезне нерозуміння в Білому домі», – сказала вона.

«Звісно, атмосфера американсько-російського діалогу нас може засмучувати, але так само важливо виносити уроки з цієї ситуації та розуміти, що вона змінюється. Це не буде тривати вічно.  Американські колеги, з якими я спілкуюся, не до кінця усвідомлюють загрози, які несе нинішня риторика, але вони розуміють, що відбудуться і проміжні, і президентські вибори, і багато чого зміниться. Нам треба думати, як зберегти критичні для себе позиції, але не перетворити їх на важелі тиску і шантажу з боку Америки для придушення України», – підкреслила Стефанішина.

Водночас Стефанішина наголосила, що Трампа можна і потрібно критикувати. «Водночас ми не можемо грати в американську політику, у нас немає на це часу і спроможностей. У моєму словнику немає слів «образа» чи «розчарування». Як людина ти можеш це відчувати, але не як посадовець», – додала вона.

До слова, Ольга Стефанішина розповіла, що проміжні вибори у США можуть змінити склад Конгресу та посилити вплив політиків, які виступають за підтримку України. Це може дещо полегшити для Києва роботу з американською владою, однак надовго ситуація навряд чи зміниться: після виборів у США почнеться підготовка до наступної президентської кампанії. 

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Теги: путін Дональд Трамп США Ольга Стефанішина

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