Пєсков відповів, чи готова РФ на енергетичне перемир'я заради угоди щодо дизелю

У Кремлі назвали співпрацю з Вашингтоном у паливній сфері взаємовигідною та прокоментували повідомлення про очікування США щодо поступок Москви.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не бачить прямого зв’язку між домовленістю президентів Росії та США щодо постачання дизельного пального та позицією Москви на переговорах про Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речника російського диктатора.

«Тут я не бачу якогось прямого взаємозв’язку. Це дуже взаємовигідна сфера російсько-американської співпраці, це відповідає інтересам США, інтересам світових енергетичних ринків та інтересам Російської Федерації. Тому це відбувається», – сказав речник Кремля.

Раніше ЗМІ повідомляли, що представники адміністрації США сподіваються: домовленість щодо дизельного пального зробить позицію Москви на переговорах про Україну прийнятнішою, а саму Росію – більш схильною до компромісів. Пєсков заперечив прямий зв’язок між цими питаннями.

Також представник Кремля окремо додав, що за деталями стосовно енергетичного перемир'я журналістам варто звертатися до президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на зустрічі в Майамі заявили українським чиновникам, що угода США та РФ щодо експорту російського дизеля має на меті відновити тристоронні переговори про припинення війни.

За даними журналістів, американська сторона намагається таким чином «пом'якшити» позицію Володимира Путіна, який наразі не готовий до діалогу.