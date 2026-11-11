Джонні Депп повертається до Голлівуду, а ШІ-робот замінює дружину. Головні кінопрем'єри тижня

Зірка «Піратів Карибського моря» Джонні Депп зіграв Скруджа у новій кіноадаптації повісті «Різдвяна пісня в прозі» Чарльза Діккенса

У другий тиждень листопада на великі екрани українських кінотеатрів вийдуть п'ять кінопрем'єр. Американський актор Джонні Депп повернеться у велике голлівудське кіно в образі скупого Ебенезера Скруджа, якого різдвяної ночі відвідають привиди. У фантастичному трилері «Дрімквіль. Корпорація мрій» героїня акторки Елізабет Бенкс виявить, що її місце в родині зайняв робот-двійник.

Тим часом британський актор Ніколас Голт зіграє грабіжника банків, який транслює свої злочини в інтернеті, а італійська драма «Вермільйо» розповість про кохання під час Другої світової війни.

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Скрудж і духи Різдва

Країна : США, Велика Британія

: США, Велика Британія Режисер : Тай Вест

: Тай Вест Актори: Джонні Депп, Руперт Ґрінт, Сем Клафлін, Дейзі Рідлі, Андреа Райзборо, Тремелл Тіллман, Ієн МакКеллен, Артур Конті, Еллі Бамбер

Скрудж і духи Різдва. Офіційний трейлер

«Скрудж і духи Різдва» – готична фентезійна комедія режисера Тая Веста, відомого за трилогією жахів «Х», «Перл» і «МаХХХін». Стрічка стала новою екранізацією знаменитої повісті «Різдвяна пісня в прозі» англійського письменника Чарльза Діккенса. Головну роль виконав актор Джонні Депп, зірка франшиз «Пірати Карибського моря» та «Фантастичні звірі». На відміну від традиційних різдвяних екранізацій, нова версія зосереджується на похмурих і містичних елементах класичної історії. Події розгортаються у вікторіанському Лондоні напередодні Різдва. У центрі сюжету – заможний, але надзвичайно скупий підприємець Ебенезер Скрудж, який понад усе цінує гроші та зневажає будь-які прояви людської доброти. Він ненавидить свята, відмовляється допомагати нужденним і вважає щедрість марною чеснотою. Особливо потерпає від його жорстокості бідний службовець Боб Кретчит (його зіграв актор Руперт Ґрінт), який змушений працювати за мізерну платню, щоб утримувати родину. Попри постійні приниження з боку роботодавця, чоловік намагається зберігати оптимізм і святковий настрій. Тим часом племінник Скруджа Фред безуспішно запрошує дядька відсвяткувати Різдво разом із сім'єю.

Життя Скруджа кардинально змінюється, коли різдвяної ночі до нього приходить привид покійного ділового партнера Якоба Марлі (у виконанні актора Ієна МакКеллена). За життя той був таким самим жадібним і безсердечним, а після смерті приречений вічно страждати через власні гріхи. Марлі попереджає колишнього компаньйона, що на нього чекає подібна доля, якщо він не змінить ставлення до людей. У версії режисера Тая Веста знайома різдвяна історія набуває рис повноцінного містичного трилера. Скруджа переслідують моторошні примари, він опиняється перед загрозою власної смерті, а надприродна подорож поступово перетворюється на боротьбу за порятунок душі.

Повість Чарльза Діккенса вперше була опублікована 19 грудня 1843-го. За понад 180 років історію Ебенезера Скруджа екранізували десятки разів. Серед найвідоміших версій – британська стрічка «Скрудж» (1951) з Аластером Сімом, «Різдвяна історія Маппетів» (1992) з Майклом Кейном і анімаційна «Різдвяна історія» (2009), у якій головного героя озвучив Джим Керрі. Для Джонні Деппа «Скрудж і духи Різдва» став особливо важливим проєктом, адже це його перша головна роль у великому голлівудському студійному фільмі після тривалої перерви. Востаннє актор знімався у масштабному голлівудському виробництві ще у 2018 році, коли зіграв Ґелерта Ґріндельвальда у фільмі «Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда». Після гучних судових процесів із колишньою дружиною Ембер Герд Депп переважно працював над незалежними та європейськими проєктами.

Особливу увагу проєкт привернув зірковим акторським складом. Руперт Ґрінт, який здобув світову популярність завдяки ролі Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, цього разу зіграв багатодітного батька Боба Кретчита. Під час промокампанії актор зізнався, що нова екранізація значно сильніше підкреслює атмосферу історії про привидів та суворі реалії вікторіанського Лондона. Він також назвав Деппа великим жартівником, який умів знаходити гумор навіть у найпохмуріших сценах. До того ж у стрічці знявся Ієн МакКеллен, якого глядачі знають за ролями Ґендальфа у «Володарі перснів» і Маґнето у франшизі «Люди Ікс». Актор перевтілився у привида Якоба Марлі. Тоді як зірка серіалу «Розрив» Тремелл Тіллман зіграв Духа Теперішнього Різдва.

Зйомки фільму проходили у Великій Британії, зокрема в Лондоні. Частину сцен відзняли на території історичної верфі у графстві Кент. Комплекс налічує понад сотню будівель георгіанської та вікторіанської епох і неодноразово використовувався кінематографістами для відтворення старого Лондона. Бюджет «Скруджа і духів Різдва» склав $38 млн.

Дрімквіль. Корпорація мрій

Країна : США

: США Режисерка : Алекс Праґер

: Алекс Праґер Актори: Елізабет Бенкс, Джон Сі Райлі, Джульєтт Льюїс, Софія Бутелла, Кетрін Ньютон, Анна Марі Доббінс, Ілья Волох

Дрімквіль. Корпорація мрій. Офіційний український трейлер

«Дрімквіль. Корпорація мрій» – фантастичний психологічний трилер з елементами жахів, який став повнометражним режисерським дебютом відомої фотографки та художниці Алекс Праґер. Головну роль виконала Елізабет Бенкс, відома за франшизами «Голодні ігри» та «Ідеальний голос». Її чоловіка зіграв номінант на «Оскар» Джон Сі Райлі. Події розгортаються в недалекому майбутньому, коли через катастрофічне забруднення повітря люди змушені більшу частину життя проводити вдома. Робота, навчання, розваги й навіть особисте спілкування відбуваються переважно у віртуальному просторі, а штучний інтелект став невіддільною частиною повсякденного життя. У центрі сюжету – успішна агентка з нерухомості Керол, яка намагається поєднувати кар'єру з вихованням дитини та сімейними обов'язками. Її чоловік Ґері викладає поезію онлайн, однак подружжя дедалі більше віддаляється одне від одного.

Виснажена нескінченною рутиною, Керол поступово втрачає інтерес до власного життя. Вона дедалі частіше тікає від реальності у віртуальні фантазії, де може забути про домашні проблеми та відчути себе бажаною. Одного дня жінка дізнається про експериментальну програму психологічного відновлення від загадкової корпорації «Дрімквіль». Компанія пропонує клієнтам незвичайний відпочинок із використанням штучного інтелекту, який нібито допомагає позбутися стресу, відновити емоційну рівновагу та буквально перезавантажити свідомість. Керол погоджується на тижневий ретрит, навіть не підозрюючи, що під час її відсутності корпорація надішле родині роботизовану копію самої жінки. Повернувшись після лікування, справжня Керол сподівається розпочати новий етап у сімейному житті. Однак замість радісної зустрічі виявляє, що чоловік і дитина вже звикли до її механічної заміни. Найстрашніше починається, коли робот відмовляється залишати будинок і поступово намагається повністю витіснити справжню Керол із родини.

Ідея фільму виникла під час пандемії Covid-19. Алекс Праґер написала сценарій разом із молодшою сестрою Ванессою, яка також працює художницею. Обидві жінки мають дітей і на власному досвіді відчули, наскільки складно поєднувати професійні обов'язки з родинним життям. Для Алекс Праґер це перший повнометражний ігровий фільм, хоча вона вже понад два десятиліття працює у сфері фотографії та відеомистецтва. Візуально «Дрімквіль» поєднує фантастичне майбутнє з естетикою американського кіно 1950–1960-х років. Для створення відповідної атмосфери режисерка надихалася фільмами Альфреда Гічкока, Дугласа Сірка та Романа Полянського. Оператором стрічки «Дрімквіль» виступив Лол Кроулі, який здобув «Оскар» за драму «Бруталіст». Над музикою до стрічки працювали Найджел Ґодріч, відомий багаторічною співпрацею з британським гуртом Radiohead, та композитор Алі Гельнвайн.

Як пограбувати банк

Країна : США

: США Режисер : Девід Літч

: Девід Літч Актори: Ніколас Голт, Зої Кравіц, Джон Сі Райлі, Анна Савай, Піт Девідсон, Рензі Феліз, Крістіан Слейтер, Таті Ґабріель

Як пограбувати банк. Офіційний трейлер

«Як пограбувати банк» – кримінальний бойовик з елементами трилера та чорної комедії від режисера Девіда Літча, відомого за фільмами «Дедпул 2», «Швидкісний поїзд» і «Каскадер». У центрі сюжету – молодий злочинець Раян (його зіграв актор Ніколас Голт), який разом із трьома спільниками розробляє незвичайну схему пограбувань. Замість того, щоб приховувати свої злочини, грабіжники вирішують транслювати їх у прямому ефірі. Одягнувши маски тварин, вони вриваються до банків, забирають гроші та публікують відеозаписи в інтернеті. Разом із Раяном діють Вінс, Емі та ще один учасник банди у виконанні Рензі Феліза. Четвірка швидко привертає увагу користувачів соцмереж, які захоплюються сміливістю злочинців і перетворюють кожен новий напад на вірусну сенсацію. Грабіжники стають справжніми інтернет-знаменитостями, а Раян отримує репутацію сучасного Робіна Гуда. Він переконує своїх прихильників, що бореться проти несправедливої фінансової системи, а його жертвами стають не звичайні громадяни, а представники великого капіталу. Зухвалі пограбування дедалі більше нагадують видовищні виступи, за якими стежать тисячі людей.

Однак популярність має і зворотний бік. Що більше переглядів збирають відео злочинців, то легше правоохоронцям відстежувати їхні дії. До розслідування долучається досвідчений агент ФБР Вест, який роками полював на небезпечних злочинців, але тепер змушений протистояти новому поколінню грабіжників. Його союзницею стає талановита програмістка Ріган Ґарднер (її зіграла Зої Кравіц), яка використовує сучасні технології для аналізу цифрових слідів банди. Разом вони намагаються встановити особи злочинців і передбачити місце наступного нападу.

Режисер Девід Літч розпочинав кар'єру в Голлівуді як каскадер і дублер. Зокрема, він працював над фільмами «Матриця: Перезавантаження», «Бійцівський клуб» і «Містер і місіс Сміт». Згодом разом із Чадом Стагельскі поставив бойовик «Джон Вік», який започаткував одну з найуспішніших сучасних екшн-франшиз. У наступних роботах Літч зробив своєю режисерською рисою видовищні бійки, складні автомобільні погоні та поєднання насильства з іронічним гумором. Подібний підхід він використав і в «Як пограбувати банк», де класична історія про злочинців отримала сучасне продовження у світі прямих трансляцій та соціальних мереж. Сценарій написав Марк Б'янкуллі, відомий роботою над телевізійними серіалами «Мисливці» та «Лінкольн для адвоката».

Основні зйомки проходили влітку 2025 року в американському Піттсбурзі та його околицях. Знімальна група працювала біля справжнього відділення SSB Bank у районі Мак-Кендлесс. Кінематографісти фактично перетворили територію навколо банку на знімальний майданчик. Частину автомобільних переслідувань відзняли в центрі Піттсбурга. Для роботи над масовими сценами залучали місцевих жителів, які виконували ролі поліцейських, спортивних уболівальників та відвідувачів закладів. Зйомки запам'яталися акторам не лише напруженою роботою, а й спекотною погодою. Під час промокампанії актор Рензі Феліз розповідав, що виконавцям ролей грабіжників доводилося працювати по 12–14 годин на день у товстих светрах, масках і рукавичках. Літня спека в Піттсбурзі зробила такі зміни особливо виснажливими.

Вермільйо

Країна : Італія

: Італія Режисерка : Маура Дельперо

: Маура Дельперо Актори: Мартіна Скрінці, Томмазо Раньо, Джузеппе Де Доменіко

Вермільйо. Український трейлер

Події історичної драми «Вермільйо» розгортаються у 1944–1945 роках у віддаленому італійському селищі Вермільйо, розташованому серед засніжених Альп. Попри те, що в Європі триває Друга світова війна, місцеві жителі продовжують звичне життя, майже не відчуваючи наслідків бойових дій. Чоловіки працюють у горах, жінки займаються господарством, а діти відвідують невелику сільську школу. У центрі сюжету – багатодітна родина місцевого вчителя Чезаре Ґраціадеї (його зіграв актор Томмазо Раньо), який користується значним авторитетом серед односельців. Чоловік суворо виховує своїх дітей, вимагає беззаперечного послуху та водночас прищеплює їм любов до освіти й класичної музики. Його дружина Адель присвячує весь час домашнім справам і вихованню дітей. Попри скромні статки, родина намагається підтримувати звичний порядок, хоча між її членами постійно виникають приховані конфлікти. Особливу увагу режисерка приділяє трьом донькам подружжя – Лючії, Аді та Флавії, які поступово дорослішають і починають усвідомлювати обмеження, накладені на них патріархальним суспільством.

Звичне життя родини змінюється, коли до селища прибуває загадковий сицилійський солдат П'єтро. Він дезертирував з армії та шукає безпечного прихистку. Місцеві жителі ставляться до незнайомця з насторогою, адже він майже нічого не розповідає про своє минуле. Невдовзі між П'єтро та старшою донькою вчителя Лючією виникають романтичні почуття. Попри різницю у вихованні та походженні, молоді люди зближуються, а їхні стосунки поступово переростають у кохання. Завершення війни, яке мало б принести всій країні довгоочікуваний спокій, несподівано обертається для родини Ґраціадеї новими випробуваннями.

Історія «Вермільйо» має особисте значення для режисерки Маури Дельперо. Її батько народився саме в цьому альпійському селищі та виріс у багатодітній родині. Ідея майбутнього фільму виникла після його смерті у 2019 році. В одному з інтерв'ю постановниця розповіла, що одного разу побачила незвичайний сон: покійний батько з'явився перед нею шестирічним хлопчиком, який грався разом із братами та сестрами в будинку свого дитинства. Цей образ настільки вразив Дельперо, що вона вирішила повернутися до родинної історії та дослідити життя своїх предків. Прототипом суворого вчителя Чезаре став дідусь режисерки, який працював у місцевій школі та виховував десятьох дітей. За словами Дельперо, він був незвичайною людиною для свого часу: походив із селянської родини, але захоплювався літературою, освітою та класичною музикою. Водночас у домашньому житті залишався прихильником традиційних патріархальних порядків.

Під час промокапанії Дельперо наголошувала, що однією з головних виробничих складностей стала непередбачувана погода в Альпах. Постановниця наполягала, щоб зимові сцени знімали саме під час справжніх снігопадів, оскільки штучний сніг не міг передати особливої атмосфери гірського селища. Виробничий бюджет «Вермільйо» становив близько €4 млн, з яких €90 тис. на розробку й виробництво надало міністерство культури Італії. Світова прем'єра фільму відбулася 2 вересня 2024 року в основному конкурсі 81-го Венеційського кінофестивалю. «Вермільйо» отримав «Срібного лева» – гран-прі журі, другу за значущістю нагороду фестивалю. Згодом Італія висунула стрічку на премію «Оскар» у категорії найкращого міжнародного повнометражного фільму. Стрічка потрапила до короткого списку претендентів, однак не увійшла до п'ятірки номінантів

Супергерої

Країна : Китай

: Китай Режисер : Хуан Лео

: Хуан Лео Актори озвучування: Лю Хунюнь, Цзу Цин, Янь Яньцзи, Дэн Юйтін, Гао Цюаньшен, Лі Туань, Юань Індань, Чжао На

Супергерої. Офіційний трейлер

«Супергерої» – фантастичний пригодницький мультфільм режисера Хуана Вейміна, також відомого як Лео Хуан. Стрічка стала п'ятим повнометражним фільмом популярної китайської анімаційної франшизи «Ліга веселих супергероїв». Події «Супергероїв» розгортаються на фантастичній Зоряній планеті, мешканців якої захищає команда незвичайних супергероїв. Кожен із них володіє особливими здібностями та має власний характер. Разом друзі неодноразово рятували рідний світ від небезпечних ворогів, однак цього разу їм доведеться зіткнутися із загрозою, яка походить від самої команди. Усе починається, коли загадкова сила захоплює свідомість супергероїні Тяньсінь, відомої як Турботлива Супергероїня. Раніше вона була одним із найдобріших членів команди, завжди допомагала друзям і використовувала свої здібності для захисту інших. Тепер дівчина несподівано переходить на бік зла, а її надзвичайна сила перетворюється на серйозну загрозу для всієї планети. Колишні союзники опиняються по різні боки протистояння. Четверо супергероїв разом із відважним воїном Ґало намагаються зупинити подругу, однак розуміють, що звичайна перемога над ворогом цього разу не розв'яже проблему. Адже за небезпечними вчинками Тяньсінь приховується вплив невідомої сили, яка поступово позбавляє її власної волі.

Особливістю нової частини стало повернення до традиційної двовимірної анімації, водночас із модернізацією візуальних ефектів та масштабнішими бойовими сценами. В інтерв'ю китайському інформаційному агентству «Сіньхуа» режисер Хуан Веймін розповів, що за понад 20 років роботи в анімації його підхід до створення персонажів практично не змінився. На думку постановника, глядачі найкраще запам'ятовують героїв, які мають не лише надзвичайні здібності, а й недоліки, сумніви та впізнавані риси характеру. Він також наголосив, що дитяча анімація не повинна обмежуватися простими сюжетами. За словами режисера, діти здатні розуміти складні драматичні конфлікти, тому творці прагнули зробити мультфільм цікавим і для дорослих, які колись дивилися перші сезони серіалу.