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Господарство на Черкащині вперше виростило незвичну редьку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Господарство на Черкащині вперше виростило незвичну редьку
У японської редьки середина солодша, а шкірка має гостріший присмак
фото: скріншот із відео

Культуру посадили на площі 0,8 гектара й зібрали з неї до 15 тонн овочів

У господарстві на Черкащині вперше виростили японську редьку дайкон. Культуру посадили на площі 0,8 гектара й зібрали з неї до 15 тонн овочів. Нині продукцію миють, сортують, фасують і готують до продажу в супермаркетах та власних магазинах господарства. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Працівниці господарства очищають щойно зібрані з поля коренеплоди від землі. Ольга Коваленко розповідає, що таку роботу виконують уперше. Після миття редьку перебирають, відбраковують пошкоджені овочі та складають у ящики по 20 кілограмів.

Агроном В’ячеслав Кисліцин пояснює, що вирощують японський сортотип редьки. Коренеплоди можуть бути видовженими або округлими. За смаком вони майже не відрізняються: середина солодша, а шкірка має гостріший присмак.

Цьогоріч дайкон висадили на ділянці площею 0,8 гектара із загальних 150 гектарів, які обробляє господарство. За словами агронома, культура швидко росте й не потребує частих обробок. Водночас вона чутлива до вологи, тому за її рівнем потрібно постійно стежити.

Під час вирощування серйозних проблем із хворобами не виникало. Перед реалізацією продукцію перевіряють, зокрема на вміст нітратів і залишків пестицидів.

Нині на складі зберігають близько 10 тонн редьки. Для цього підтримують температуру приблизно +2°C та вологість 96%. Такі умови допомагають довше зберігати свіжість овочів.

Увесь зібраний урожай планують реалізувати через мережі супермаркетів і власні магазини. Чи вирощуватимуть дайкон наступного року, у господарстві вирішать після підрахунку економічних результатів першого сезону.

Нагадаємо, гарбуз-велет вагою 350 кілограмів виріс у Смілі на Черкащині. Його окружність – майже чотири метри.

Також на Волині розпочався сезон збору шафрану – найдорожчої у світі спеції. Єдине в області господарство, де вирощують цю культуру, розташоване у селі Борочиче. Цю справу тут шість років тому започаткували 89-річний місцевий житель Микола Микийчук та його онук Іван Яцина.

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Теги: культура урожай овочі Черкащина

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