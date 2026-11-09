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«Не хочу робити із цього трагедію»: Катерина Кухар уперше заговорила про паузу в балеті та майбутні 45 років

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Катерина Кухар розповіла, чи збирається святкувати своє 45-річчя
фото: Іnstagram.com/ekaterinakukhar_official

Кухар: «Сцена значно небезпечніша за наркотик. Вона дарує тобі можливість прожити різні життя, яких у реальності ти ніколи не матимеш»

Народна артистка України, прима-балерина Катерина Кухар зробила паузу в балетній карʼєрі. Зірка сумує за виставами, але не хоче робити із цього трагедію. Напередодні свого 45-річчя в інтерв’ю «Главкому» балерина прокоментувала рішення залишитися за лаштунками.

«Сцена значно небезпечніша за наркотик. Вона дарує тобі можливість прожити різні життя, яких у реальності ти ніколи не матимеш. Сьогодні ти помираєш від кохання, завтра зраджуєш, післязавтра божеволієш, а ввечері виходиш із театру й думаєш, що приготувати на вечерю. І все це абсолютно законно», – зауважила артистка.

Проте нині зірка не виступає, а обіймає посаду керівниці Київського державного фахового хореографічного коледжу ім. Тетяни Таякіної. Кухар запевняє, що ще зʼявиться у виставах та водночас сумує за відчуттями перед виступами.

«Звісно, я сумую за сценою. Сумую за тією особливою тишею перед початком вистави, коли завіса ще закрита, оркестр уже налаштовується, а ти стоїш за лаштунками й відчуваєш, як змінюється серцебиття… Але я не хочу робити із цієї паузи трагедію. Так, я зараз не граю ролі на сцені, але в моєму житті сьогодні багато цікавих завдань. До того ж я не пішла зі сцени внутрішньо. Просто в цей період життя трошки змінила рід діяльності – але це не означає, що на сцену я більше не повернусь», – сказала вона.

За словами Катерини Кухар, вона вийде на сцену, коли на її шляху зʼявиться вистава, яку їй захочеться зіграти. Балерина зауважила, що героїня, яку вона втілить, має відповідати її життєвому досвіду та внутрішньому стану.

«Коли з’явиться історія, яку справді захочеться розповісти. Й образ, який відповідатиме моєму сьогоднішньому внутрішньому стану. Бо 20-річна жінка й жінка, яка вже встигла прожити кілька життів, не можуть однаково розповідати про кохання, втрату чи надію. Навіть якщо виконують ті самі рухи», – пояснила зірка.

Разом із цим прима-балерина висловилася про своє 45-річчя, яке відзначить уже в січні. Артистка вважає, що вік не відповідає внутрішньому стану людини, тож вона ставиться до майбутнього ювілею як до нового розділу свого життя.

«Ніколи не сприймала цифри в паспорті як визначення внутрішнього стану людини. У балеті ми дуже рано починаємо усвідомлювати плин часу, бо наша професія має особливі, іноді досить жорстокі стосунки з віком. Але з роками приходить те, чого неможливо навчитися біля балетного верстата, – внутрішня свобода, глибина, здатність відчувати життя зовсім інакше. Тому свої 45 я сприймаю не як певну межу, а як ще один цікавий розділ», – зазначила балерина.

Катерина Кухар розповіла, чи планує святкувати своє 45-річчя. На її думку, нині в Україні планувати майбутнє є розкішшю, яка майже недоступна. Тож планів на день народження прима поки не має. «Знаєте, останнім часом саме слово «святкування» викликає в мене радше рефлексію, ніж бажання щось планувати. У наших реаліях будувати далекосяжні плани – майже недозволена розкіш. Особливо коли йдеться про свята», – висловилася вона.

Балерина також зізналася, що для неї найкращим подарунком на ювілей буде здоровʼя та безпека її рідних. «Я взагалі останні кілька років дедалі більше нагадую собі власних бабусю і дідуся, які починали день зі зведення новин і ним же його завершували. Колись мені це здавалося дивним, а сьогодні я прекрасно їх розумію. На жаль, зараз для всіх нас найкращий подарунок – можливість почути, що всі твої близькі живі, здорові й у безпеці», – резюмувала артистка.

Зазначимо, прима-балерина Катерина Кухар в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що керівництво Київським державним фаховим хореографічним коледжем ім. Тетяни Таякіної під час війни перетворилося на щоденний марафон із кризового менеджменту. Окрім освітнього процесу, творчих планів та роботи в укриттях, доводиться повністю занурюватися у тонкощі капітального будівництва.

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Теги: Катерина Кухар балет мистецтво культура

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