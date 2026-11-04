Танки на вулицях Варшави, таємниці ЦРУ та Джордж Майкл повертається: головні кінопрем'єри тижня

Леслі Менвілл опиниться у Польщі під час воєнного стану, Джон Малкович зіграє розвідника з небезпечним минулим, а Олівія Колман знайде кохання в казковому світі

Початок листопада подарує кіноманам зустрічі з відомими акторами та режисерами. Актор Джеймс МакЕвой уперше виступить постановником повнометражного фільму, розповівши про двох шотландських реперів, які обдурили музичних продюсерів. Оскароносна акторка Олівія Колман зіграє самотню рибалку, котра закохається в плетеного чоловіка. Режисер Мартін МакДона об'єднає Джона Малковича та Сема Роквелла в політичному трилері «Дикий кінь номер дев'ять». Режисерка Аґнєшка Голланд покаже життя письменника Франца Кафки. А покійний співак Джордж Майкл повернеться на великі екрани завдяки відреставрованим концертним записам.

«Главком» розповідає про головні кінопрем'єри 5 листопада 2026 року.

Плетений

Країна : США

: США Режисери : Алекс Г'юстон Фішер, Елеанор Вілсон

: Алекс Г'юстон Фішер, Елеанор Вілсон Актори: Олівія Колман, Александр Скашґорд, Пітер Дінклейдж, Елізабет Дебікі, Набхан Різван, Річард Е. Грант, Густав Лінд

Плетений. Офіційний трейлер

«Плетений» – романтична фентезійна комедія режисерського дуету Алекса Г'юстона Фішера та Елеанор Вілсон, які раніше зняли фантастичну стрічку «Врятуйте себе!». Головні ролі виконали володарка «Оскара» Олівія Колман, зірка серіалів «Справжня кров» і «Спадкоємці» Александр Скашґорд та Пітер Дінклейдж (відомий за «Грою престолів»). Події розгортаються у вигаданому середньовічному приморському селищі. Головна героїня – рибалка (її зіграла Олівія Колман), яка живе самітницею та заробляє на життя важкою фізичною працею. Через специфічний запах, грубі манери й небажання відповідати суспільним очікуванням вона постійно потерпає від насмішок місцевих жителів. У селищі панують суворі патріархальні порядки, а заміжжя вважається чи не головним досягненням жінки. Втомившись від принижень і самотності, рибалка вирішує знайти власний шлях до щастя. Вона звертається до місцевого майстра-кошикаря з незвичайним проханням – виготовити їй чоловіка з вербової лози.

Майстер погоджується виконати замовлення, і невдовзі в житті жінки з'являється плетений чоловік (в нього перевтілився Александр Скашґорд). Попри незвичайну зовнішність, він виявляється ніжним, уважним і відданим супутником. Новий чоловік не намагається змінити свою дружину, не соромиться її професії та щиро захоплюється нею. Однак щастя незвичайного подружжя поступово перетворюється на справжнє випробування для всього селища. Місцеві жінки починають заздрити рибалці, адже її плетений обранець виявляється значно турботливішим за їхніх чоловіків. Тим часом чоловіки сприймають його як загрозу усталеним традиціям.

Основою сценарію стало оповідання «Чоловік із лози» британської письменниці Урсули Віллс-Джонс. Режисери Алекс Г'юстон Фішер та Елеанор Вілсон, які є подружжям і в реальному житті, перетворили його на дорослу казку з відвертим гумором, романтикою та елементами соціальної сатири. Олівія Колман також виступила однією з продюсерок стрічки. Однією з головних особливостей фільму став зовнішній вигляд персонажа Александра Скашґорда. Над його створенням працювала новозеландська студія Weta Workshop, яка здобула світову популярність завдяки роботі над трилогією «Володар перснів». Для актора виготовили спеціальний костюм, який повністю імітував тіло з переплетених лозин, а також складний пластичний грим для обличчя. Більшість сцен із плетеним чоловіком зняли без використання комп'ютерної графіки. Бюджет «Плетеного» склав $10 млн.

Дикий кінь номер дев'ять

Країна : США, Велика Британія

: США, Велика Британія Режисер : Мартін МакДона

: Мартін МакДона Актори: Сем Роквелл, Джон Малковіч, Стів Бушемі, Паркер Поузі, Том Вейтс

Дикий кінь номер дев'ять. Офіційний український трейлер

«Дикий кінь номер дев'ять» – кримінальний трилер з елементами чорної комедії від режисера та сценариста Мартіна МакДони, відомого за стрічками «Залягти на дно в Брюгге», «Сім психопатів», «Три білборди за межами Еббінга, Міссурі» та «Банші Інішерина». Події фільму розгортаються у 1973 році, незадовго до військового перевороту в Чилі, який призвів до повалення президента Сальвадора Альєнде. У центрі сюжету – двоє досвідчених агентів ЦРУ Кріс (у виконанні актора Джона Малковича) та Лі (його зіграв лауреат «Оскара» Сем Роквелл), які протягом багатьох років виконували таємні завдання американської розвідки. За наказом свого керівника Ем-Джея напарники вирушають із Сантьяго на віддалений острів Пасхи, відомий величезними кам'яними статуями моаї. На перший погляд, поїздка нагадує своєрідну відпустку посеред політичного хаосу. Однак за нею приховуються значно серйозніші мотиви. Кріс – літній оперативник, який страждає від тяжкої хвороби, поступово втрачає пам'ять і дедалі частіше замислюється над власним минулим. За десятиліття служби він брав участь у численних секретних операціях, а тепер починає відкрито розповідати про злочини, які раніше ретельно приховував. Ситуація ускладнюється, коли на острові Кріс знайомиться з двома молодими чилійськими студентками: Монікою та Алісією. Дівчата дотримуються лівих політичних поглядів, а їхнє спілкування з американським розвідником поступово перетворюється на небезпечну гру. Дружба двох агентів проходить серйозне випробування, адже багаторічна співпраця приховує чимало невисловлених образ, підозр і таємниць.

«Дикий кінь номер дев'ять» став п'ятою повнометражною режисерською роботою Мартіна МакДони. Для Сема Роквелла це вже третя співпраця з постановником після «Семи психопатів» (2012) і «Трьох білбордів за межами Еббінга, Міссурі» (2017), за роль у якому актор отримав «Оскар». Композитором нової стрічки виступив Картер Бервелл, який раніше працював над кількома фільмами МакДони. Однією з головних особливостей виробництва стали зйомки безпосередньо на острові Пасхи, або Рапа-Нуї, що належить Чилі. «Дикий кінь номер дев'ять» став лише другою великою художньою стрічкою, яку дозволили знімати на острові, після історичної драми «Рапа-Нуї» (1994 рік). Для отримання дозволів продюсери майже рік вели переговори з представниками місцевої громади, оскільки значна частина острова має особливе культурне та релігійне значення для корінного населення. Знімальна група зобов'язалася дотримуватися суворих екологічних вимог і не залишати після себе жодних слідів.

Джон Малкович і Сем Роквелл провели на Рапа-Нуї близько шести тижнів. Під час промокампанії Малкович розповідав, що вони з колегою надзвичайно ретельно готувалися до спільних сцен, постійно повторюючи діалоги навіть у вихідні. За словами актора, віддаленість острова допомагала зосередитися на роботі, адже поза знімальним майданчиком там було небагато розваг. Виробничий бюджет фільму «Дикий кінь номер дев'ять» склав близько $5 млн. Світова прем'єра відбулася цього вересня в конкурсній програмі Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Залізна завіса

Країна: Велика Британія, Польща, Люксембург

Велика Британія, Польща, Люксембург Режисерка : Кася Адамік

: Кася Адамік Актори: Анджей Конопка, Леслі Менвілл, Зофія Віхлач, Том Берк

Залізна завіса. Офіційний трейлер

«Залізна завіса» – історичний політичний трилер режисерки Касі Адамік, доньки відомої польської кінематографістки Аґнєшки Голланд. Стрічка знята за оповіданням «Професор Ендрюс у Варшаві» польської письменниці, лауреатки Нобелівської премії з літератури Ольги Токарчук. Головну роль виконала номінантка на «Оскар» Леслі Менвілл, відома за фільмом «Примарна нитка» та серіалом «Корона».

Події фільму розгортаються у Варшаві в грудні 1981 року, коли комуністична влада Польщі намагається придушити опозиційний рух та масові протести. У центрі сюжету – британська професорка психіатрії Джоан Ендрюс. Вона прибуває до польської столиці для участі в науковій конференції. Її супроводжує молода аспірантка Аліна Ваховяк, яка допомагає іноземній гості орієнтуватися в незнайомому місті. Під час виступу професорки спалахує політичний протест, через який жінкам доводиться залишити університет. Джоан знаходить тимчасовий прихисток у квартирі Аліни, однак уже наступного ранку ситуація кардинально змінюється. 13 грудня влада запроваджує воєнний стан: вулиці заповнюють танки та озброєні військові, телефонний зв'язок припиняє працювати, а пересування містом стає небезпечним. Джоан випадково стає свідком убивства молодого опозиційного активіста співробітниками спецслужб. Жінці вдається сфотографувати злочин, однак тепер вона сама опинилась під загрозою. За іноземною професоркою розпочинається полювання, а єдиним способом урятуватися стає допомога незнайомців, яким вона не завжди може довіряти.

Для Касі Адамік події грудня 1981-го мають особисте значення. На момент запровадження воєнного стану режисерці було дев'ять років, а вже 1982-го її родина виїхала з Польщі. Під час промокампанії вона розповідала, що дитячі спогади про Варшаву поступово перетворилися на майже сюрреалістичні образи, які роками поверталися до неї у снах. Саме це відчуття міста, схожого на постапокаліптичний лабіринт, постановниця прагнула відтворити на екрані. «Залізна завіса» стала вже другою екранізацією творів Ольги Токарчук у кар'єрі режисерки. У 2017 році Адамік разом із матір'ю Аґнєшкою Голланд поставила кримінальну драму «Слід звіра», яка отримала Срібного ведмедя на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Каліфорнійська схема

Країна : США, Велика Британія

: США, Велика Британія Режисер : Джеймс МакЕвой

: Джеймс МакЕвой Актори: Шеймус МакЛін Рос, Семюел Боттомлі, Люсі Голлідей, Джеймс МакЕвой, Ембер Андерсон

Каліфорнійська схема. Офіційний трейлер

«Каліфорнійська схема» – музична комедійна драма, яка стала режисерським дебютом шотландського актора Джеймса МакЕвоя, відомого за фільмами «Спліт», «Спокута» та франшизою «Люди Ікс». Стрічка заснована на реальній історії двох шотландських реперів, яким вдалося обдурити британську музичну індустрію, видаючи себе за американських виконавців. Головні ролі виконали Шеймус МакЛін Рос, відомий за серіалом «Чужоземка: Кров від крові моєї». А також Семюел Боттомлі, який зіграв у драмі «Як займатися сексом».

Події розгортаються наприкінці 1990-х, на початку 2000-х років. У центрі сюжету – двоє друзів із шотландського міста Данді, Ґевін Бейн і Біллі Бойд. Хлопці пишуть власні пісні, виступають на невеликих майданчиках і сподіваються отримати контракт із великою звукозаписною компанією. Однак музичні продюсери не сприймають їх серйозно. Причина – виразний шотландський акцент. Після чергового принизливого прослуховування в Лондоні друзі вирішують більше не намагатися переконати продюсерів у власному таланті, а натомість вигадують зухвалу аферу. Хлопці перевтілюються в американських реперів Silibil N’ Brains, які нібито виросли в Каліфорнії та особисто знайомі з Емінемом. Вони починають розмовляти з американським акцентом, вигадують нові біографії, змінюють зовнішній вигляд і навіть перезаписують власні пісні, щоб звучати переконливіше. Несподівано обман спрацьовує. Музичні менеджери, які раніше відмовляли шотландцям, тепер бачать у них перспективних американських артистів. Дует отримує контракт зі звукозаписним лейблом, значний аванс і можливість виступати перед великою аудиторією. Їхні кліпи потрапляють на MTV, а самі музиканти опиняються за крок від омріяної слави. Проте що успішнішою стає кар'єра Silibil N’ Brains, то складніше хлопцям приховувати правду.

Історія Ґевіна Бейна та Біллі Бойда справді відбулася на початку 2000-х. Під вигаданими американськими іменами музиканти протягом кількох років обманювали представників британського шоу-бізнесу, отримували гроші від звукозаписних компаній і навіть виступали на розігріві в американського хіп-хоп-гурту D12, пов'язаного з Емінемом. Про їхню історію раніше зняли документальний фільм «Велика хіп-хоп-афера». Також Бейн написав автобіографічну книгу, яка стала основою нової екранізації. Виробництво «Каліфорнійської схеми» ледь не зірвалося через фінансові проблеми. За словами МакЕвоя, за шість тижнів після початку підготовки один із приватних інвесторів відмовився від участі в проєкті. Врятувати фільм допоміг американський продюсер Майкл Мендельсон із компанії Patriot Pictures, який долучився до фінансування.

Джордж Майкл: The Faith Tour

Країна : Велика Британія

: Велика Британія Режисери: Девід Остін, Енді Мораган

Джордж Майкл: The Faith Tour. Офіційний трейлер

«Джордж Майкл: The Faith Tour» – музичний документальний фільм режисерів Девіда Остіна та Енді Морагана, присвячений першому сольному світовому турне легендарного співака Джорджа Майкла. В основу стрічки лягли раніше не оприлюднені записи його концертів 1988 року в Парижі, які десятиліттями залишалися недоступними для широкої публіки. Над стрічкою працювали давні соратники музиканта: Мораган знімав його знамениті кліпи Faith, Careless Whisper і Last Christmas. А Остін був близьким другом та творчим партнером артиста.

Події фільму переносять глядачів у 1988 рік, коли 24-річний Джордж Майкл перебував на вершині світової популярності. Незадовго до цього співак залишив успішний поп-дует Wham!, який створив разом з Ендрю Ріджлі, та розпочав сольну кар'єру. Його дебютний альбом Faith, випущений у жовтні 1987 року, став міжнародним бестселером і остаточно закріпив за британцем статус однієї з найбільших попзірок свого покоління. На підтримку платівки музикант вирушив у масштабне світове турне зі 109 концертів у країнах Європи, Азії, Північної Америки та Океанії. Програма поєднувала композиції з нового альбому, популярні хіти Wham! та каверверсії відомих пісень. Саме під час цього туру Джордж Майкл остаточно відійшов від образу кумира підлітків і продемонстрував себе як самостійний автор, продюсер та виконавець.

Основою документального фільму стали два концерти в паризькому палаці спорту Palais Omnisports de Paris-Bercy, які відбулися 30 та 31 травня 1988 року. Виступи знімали одночасно на 14 камер із використанням професійної 35-міліметрової кіноплівки. Однак повноцінний концертний фільм тоді так і не побачив світ, а відзняті матеріали на десятиліття залишилися в архівах. Лише зараз оригінальні плівки відреставрували, зображення відновили для сучасних кіноекранів, а звук пройшов нове зведення та цифрову обробку. Завдяки цьому глядачі вперше отримали можливість побачити знамениті виступи у форматі повнометражного концертного кіно, зокрема в залах IMAX.

Голос самого співака супроводжує рідкісні кадри з його життя, зокрема залаштункові матеріали зі зйомок кліпу Faith. До короткометражки також увійшли раніше не опубліковані світлини американського фотографа Герба Рітца, який працював із багатьма зірками світової музики та моди. Режисер Енді Мораган співпрацював із Джорджем Майклом ще з 1980-х років і був безпосереднім свідком становлення його сольної кар'єри. Саме він керував оригінальною концертною зйомкою, тоді як Девід Остін долучився до відновлення архівів і створення сучасної версії фільму.

Вихід стрічки супроводжуватиметься ще однією музичною подією. 6 листопада Sony Music Entertainment випустить концертний альбом The Faith Tour, до якого увійдуть 18 раніше не виданих записів із паризьких виступів. Його підготували у форматах CD, вінілу та колекційного боксу з трьома платівками, двома компакт-дисками й 136-сторінковою фотокнигою з архівними знімками. Така увага до творчості Майкла, зокрема, присвячена до 10-річчя з моменту його смерті (25 грудня 2016 рік). Артиста не стало у 53 роки. За свою кар'єру він продав понад 100 млн записів у світі, отримав дві премії «Греммі» та залишив по собі низку пісень, які стали класикою поп-музики.

Франц. Історія Кафки

Країна : Франція, Німеччина, Чехія, Польща, Туреччина

: Франція, Німеччина, Чехія, Польща, Туреччина Режисерка : Аґнєшка Голланд

: Аґнєшка Голланд Актори: Ідан Вайс, Петер Курт, Єновефа Бокова, Карел Добрий

Франц. Історія Кафки. Офіційний трейлер

«Франц. Історія Кафки» – біографічна драма польської режисерки Аґнєшки Голланд, відомої за фільмами «Європа, Європа», «Ціна правди», «У темряві» та «Зелений кордон». Стрічка розповідає про життя одного з найвпливовіших письменників XX століття – Франца Кафки, автора знаменитих творів «Перевтілення», «Процес» і «Замок». Головну роль виконав німецький актор Ідан Вайс.

Події фільму охоплюють майже все життя письменника – від дитинства у Празі наприкінці XIX століття до смерті у 1924-му у віці 40 років. Франц зростає в заможній єврейській родині, де змалку відчуває постійний тиск владного батька Германа Кафки (його зіграв актор Петер Курт). Той мріє бачити сина успішним юристом і поважним членом суспільства, однак Франц дедалі більше захоплюється літературою. Після закінчення університету молодий чоловік влаштовується на роботу до страхової установи, де змушений проводити більшу частину дня за бюрократичними справами. Водночас ночами він пише оповідання, щоденники та листи, поступово створюючи власний літературний світ, сповнений тривоги, абсурду й відчуження. Особливе місце в історії посідають складні стосунки Кафки з жінками. Письменник роками листується з Феліцією Бауер (в неї перевтілилась акторка Карол Шулер), двічі заручається з нею, однак так і не наважується на шлюб. Згодом у його житті з'являється чеська журналістка та перекладачка Мілена Єсенська, з якою він встановлює глибокий емоційний зв'язок. Проте страх близькості, невпевненість у собі та постійні сумніви заважають Францу побудувати стабільні стосунки.

Однією з найважливіших постатей у житті письменника стає його друг Макс Брод (його зіграв актор Себастьян Шварц), який підтримує літературні амбіції Кафки навіть тоді, коли той сам не вірить у цінність власних творів. Саме Брод згодом відіграє вирішальну роль у збереженні творчої спадщини письменника, відмовившись виконати його прохання знищити неопубліковані рукописи. На відміну від традиційних біографічних фільмів, Аґнєшка Голланд не розповідає історію письменника в суворій хронологічній послідовності. Фільм побудований як калейдоскоп спогадів, фантазій, листів і фрагментів літературних творів Кафки. Події початку XX століття несподівано переплітаються із сучасністю, а герої часом звертаються безпосередньо до глядачів. Окремі сцени переносять дію до сучасної Праги, де туристи відвідують музеї, купують сувеніри із зображенням письменника та фотографуються біля пов'язаних із ним пам'яток.

Зйомки проходили навесні 2024 року в Чехії та Німеччині й тривали близько 40 днів. Основними локаціями стали Прага, Берлін і Терезін. Зокрема, кінематографісти працювали на знаменитому Карловому мосту, Золотій вуличці Празького Граду, у районі Вишеград та на юридичному факультеті Карлового університету. За словами режисерки, однією з найбільших складностей стало відтворення Праги часів Кафки, оскільки за століття місто суттєво змінилося. Тому художникам доводилося шукати будівлі та вулиці, які зберегли історичний вигляд, а окремі сцени знімати з особливих ракурсів, щоб приховати сучасну архітектуру. Бюджет стрічки склав €7,5 млн. У вересні 2025 року Польща офіційно висунула «Франца» на премію «Оскар» у категорії найкращого міжнародного повнометражного фільму. Водночас до шортлиста номінантів стрічка не потрапила.

Кіт у капелюсі

Країна : США

: США Режисери : Алессандро Карлоні, Еріка Рівінойя

: Алессандро Карлоні, Еріка Рівінойя Актори озвучування: Білл Гейдер, Сочіл Гомес, Тіаго Мартинес, Кінта Брансон, Америка Феррера, Метт Беррі, Тітус Берджесс

Кіт у капелюсі. Офіційний український трейлер

«Кіт у капелюсі» – анімаційна пригодницька комедія режисерів Алессандро Карлоні, який працював, зокрема, над мультфільмом «Панда Кунг-Фу 3», та Еріки Рівінойї (сценаристка «Тролів»). Стрічка стала першою повнометражною анімаційною роботою оновленої студії Warner Bros. Pictures Animation та новою екранізацією однойменної дитячої книжки американського письменника Доктора Сьюза. Головного героя озвучив актор Білл Гейдер, відомий за серіалом «Баррі» та мультфільмом «Думками навиворіт».

У центрі сюжету – брат і сестра Ґеббі та Себастіан, які разом із родиною переїжджають до нового міста. Дітям важко звикнути до незнайомого оточення, вони сумують за колишнім домом і зовсім не раді змінам у своєму житті. Саме тоді на допомогу їм вирушає незвичайний персонаж – балакучий Кіт у величезному червоно-білому смугастому капелюсі. Він працює в Інституті неймовірного розвитку уяви та натхнення – фантастичній організації, яка допомагає дітям долати смуток і повертати радість до повсякденного життя. Для Кота це завдання виявляється особливо важливим. Через свою непередбачуваність і постійну схильність до безладу він уже неодноразово потрапляв у неприємності. Тепер керівництво інституту дає йому останній шанс довести власну професійну придатність. Якщо він не зможе розвеселити Ґеббі та Себастіана, то назавжди втратить свій чарівний капелюх. Однак Кіт не звик діяти обережно. Намагаючись допомогти дітям, він влаштовує серію неймовірних пригод, під час яких звичайний світ перетворюється на простір фантастичних перетворень, магічних витівок і цілковитого хаосу.

Мультфільм заснований на знаменитій книжці «Кіт у капелюсі», яку американський письменник та ілюстратор Теодор Сьюз Гейзел, більш відомий як Доктор Сьюз, опублікував у 1957 році. Історія про дивакуватого Кота в смугастому капелюсі стала одним із найвідоміших творів дитячої літератури США. Персонажа неодноразово переносили на екрани. Зокрема, у 1971 році вийшов телевізійний анімаційний спецвипуск, а у 2003-му відбулася прем'єра повнометражної ігрової комедії «Кіт у капелюсі» з Майком Маєрсом у головній ролі. Попри комерційний успіх, остання отримала переважно негативні відгуки критиків. Нова стрічка стала першою повнометражною анімаційною екранізацією цієї книжки, створеною спеціально для кінотеатрів.

Розробка нового мультфільму тривала багато років. Ще у 2012-му студія Illumination, відома за франшизою «Нікчемний я», планувала власну анімаційну екранізацію, однак проєкт так і не реалізували. У 2018 році права на створення нової версії придбала Warner Bros., яка згодом залучила до роботи Еріку Рівінойю та Алессандро Карлоні. В оригінальній англомовній версії Кота озвучив актор Білл Гейдер, який також виступив одним із виконавчих продюсерів мультфільму. До зіркового акторського ансамблю долучилися, зокрема, Кінта Брансон із серіалу «Початкова школа Ебботт», Америка Феррера, відома за фільмом «Барбі» та Метт Беррі із серіалу «Чим ми займаємося в тінях». Оригінальну музику для анімаційної пригоди написав шотландський композитор Лорн Балф, який працював над фільмами «Місія неможлива: Фолаут» і «Топ Ґан: Меверік».

Новий світанок

Країна: Франція, Японія

Франція, Японія Режисер : Йошітоші Шіномія

: Йошітоші Шіномія Актори озвучування: Ріку Хагівара, Котоне Фурукава, Іріно Мію

Новий світанок. Трейлер українською

«Новий світанок» (оригінальна назва – Hanarokusho ga Akeru Hi ni) – анімаційна драма, яка стала повнометражним режисерським дебютом художника Йошітоші Шіномії. Раніше він працював над візуальним оформленням знаменитих аніме «Твоє ім'я» Макото Шінкая та «У цьому куточку світу» Сунао Катабучі. Головних персонажів озвучили японські актори Ріку Хагівара, Котоне Фурукава та Мію Іріно.

Події розгортаються в невеликому японському приморському містечку Аджіро, де родина Обіната протягом 330 років займається виготовленням традиційних феєрверків. За переказами, предками сім'ї були пірати, а майстерність створення святкових салютів передавалася від одного покоління до іншого. Однак тепер старовинна фабрика опинилася під загрозою знищення через масштабну перебудову міста. Колись підприємство оточували густі ліси, проте згодом дерева вирубали, а на їхньому місці встановили сонячні панелі. Виробництво давно зупинилося, будівля поступово руйнується, а місцева влада вже ухвалила рішення про її знесення. Єдиним, хто не бажає змиритися з неминучим, залишається молодий Кейтаро Обіната. Після загадкового зникнення батька хлопець оселився в покинутій майстерні та присвятив своє життя створенню легендарного феєрверка «Шухарі». Це незвичайний винахід, над яким колись працював його батько. За задумом майстра, салют повинен був відтворювати цілий Всесвіт, однак завершити роботу йому так і не вдалося. Кейтаро переконаний, що саме він має здійснити батьківську мрію. Проте час спливає: представники влади повідомляють, що вже наступного дня фабрику остаточно закриють і знесуть.

Ситуація змінюється, коли до рідного містечка повертається Каору Шикіморі – подруга дитинства Кейтаро, яка кілька років тому переїхала до Токіо. Водночас до майстерні приходить старший брат головного героя Сентаро, який працює в міській адміністрації та знає подробиці майбутнього знесення. Троє молодих людей, які давно втратили колишню близькість, знову опиняються разом. Кожен із них по-своєму переживає зміни в рідному місті, має невирішені конфлікти та власне бачення майбутнього. Однак спільні спогади й бажання зберегти хоча б частинку минулого змушують їх об'єднатися. Останній салют має стати не лише прощанням із родинним підприємством, а й символом нового етапу в житті трьох героїв.

Оригінальна назва аніме безпосередньо пов'язана з кольором. Слово ханарокушо позначає особливий синьо-зелений пігмент, який використовували в традиційному японському живописі. Історично подібні фарби виготовляли із застосуванням сполук міді та миш'яку, через що вони могли бути токсичними. Феєрверки у Японії пов'язані не лише зі святами, а й із традиціями вшанування предків, зокрема під час буддійського свята Обон. За словами Шіномії, історія зникнення старовинної фабрики стала способом поговорити про те, як економічний розвиток, урбанізація та зміни довкілля поступово руйнують культурну пам'ять цілих громад. Світова прем'єра аніме «Новий світанок» відбулася в лютому цього року на 76-му Берлінському міжнародному кінофестивалі. Стрічка стала єдиним повнометражним анімаційним фільмом в основному конкурсі Берлінале, де змагався за головну нагороду фестивалю – «Золотого ведмедя».