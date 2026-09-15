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Український фільм «Тиша» здобув нагороду на Венеційському кінофестивалі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Нагороду Airone della Laguna цього року вручили вперше
фото: Міністерство культури України

Стрічка Павла Шпегуна стала першим володарем нової міжнародної відзнаки

Український короткометражний фільм «Тиша» режисера Павла Шпегуна отримав нагороду Airone della Laguna – International Collateral Award на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство культури України та офіційний сайт La Biennale di Venezia.

Нагороду Airone della Laguna цього року вручили вперше, і «Тиша» стала її першим лауреатом. У переліку лауреатів премії стрічку зазначено переможцем саме в категорії короткометражних фільмів – нагороду за найкращу повнометражну стрічку отримав інший фільм, іранський «Moragheb».

Відзнаку започаткували для підтримки режисерів нового покоління, інноваційних підходів до кіномови та нових голосів національних кінематографій: організатори оцінюють оригінальність ідей, новаторство оповіді, візуальне рішення та роботу з актуальними темами.

Український фільм «Тиша» здобув нагороду на Венеційському кінофестивалі фото 1
фото: Міністерство культури України

«Тиша» – дебютна режисерська робота Павла Шпегуна, створена за участі українського кінопродакшену ForeFilms. Продюсерами стрічки виступили Анна Яценко, Володимир Яценко, Інна Ласточкіна та сам Шпегун. Світова прем'єра відбулася у конкурсній програмі Orizzonti Short Films 83-го Венеційського кінофестивалю, куди цього року увійшли 13 короткометражних стрічок із різних країн.

«Ця нагорода – передусім визнання Павла, його сміливості як режисера та всієї команди. І водночас це ще один доказ того, що українське кіно сьогодні є помітною та повноцінною частиною світового кінопроцесу», – зазначила співпродюсерка фільму, продюсерка ForeFilms Анна Яценко.

Про що «Тиша»

Фільм розповідає камерну психологічну історію про близькість, втрату та мовчання. Головний герой Лука – молодий стендап-комік, який після невдалого виступу знайомиться із загадковою дівчиною в барі; вони проводять разом ніч, говорять про самотність, біль та пережиті втрати, водночас намагаючись зберігати емоційну дистанцію. Коли слова закінчуються, між персонажами залишається тиша – саме через цю взаємодію фільм досліджує спробу героїв впоратися з особистими переживаннями та встановити зв'язок одне з одним.

Головні ролі виконали Григорій Наумов та Іоланта Богдюн. Тривалість фільму становить 15 хвилин. Сценарій написав Павло Шпегун, оператором виступив Михайло Любарський, режисером монтажу – Юрій Катинський.

Кадр із короткометражного фільму «Тиша»
Кадр із короткометражного фільму «Тиша»
Фото: La Biennale di Venezia

Для Шпегуна «Тиша» стала першою режисерською роботою – до цього він працював як актор театру та кіно. Про участь стрічки у Венеційському кінофестивалі Державне агентство України з питань кіно повідомило в липні 2026 року.

У липні стало відомо, що «Тиша» увійшла до конкурсної програми Orizzonti Short Films 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю – для Павла Шпегуна це стало режисерським дебютом, який одразу потрапив до конкурсу одного з найпрестижніших міжнародних кінофестивалів.

Нагадаємо, торік світова прем'єра іншого українського фільму також відбулася у Венеції: дебютна повнометражна стрічка Жанни Озірної «Медовий місяць» про перші дні повномасштабного вторгнення показалася на кінофестивалі 2024 року, а цієї весни здобула ще й нагороду Build Your Dream на Каннському кінофестивалі разом із $46 тис. на наступний проєкт.

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Теги: актор Міністерство культури стендап фільм робота Венеціанський кінофестиваль

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