Розвідка Данії попередила про можливий удар Росії по країні НАТО

Одним із можливих сценаріїв може бути перекидання російських військових на обмежену територію країни НАТО, яка межує з Росією

Росія найближчими місяцями може здійснити обмежену військову атаку на одну з країн НАТО. Про це йдеться в новій оцінці загроз, оприлюдненій Службою військової розвідки Міністерства оборони Данії (DDIS), пише «Главком».

У відомстві наголосили, що ризик такого сценарію наразі «низький, але зростає». При цьому війна Росії проти України може продовжуватися.

Глава данської розвідки Томас Аренкіль заявив, що одним із можливих сценаріїв може бути перекидання невеликої кількості російських військових на обмежену територію країни НАТО, яка межує з Росією. Йдеться, зокрема, про військових без розпізнавальних знаків.

За словами Аренкіля, Москва також може використати далекобійну зброю проти інфраструктури, яка використовується для підтримки України.

«Це може бути перекидання військових сил на обмежену територію всередині країн НАТО, що межують із Росією, наприклад під приводом захисту місцевих російських меншин», – заявив глава розвідки.

Данська розвідка також очікує подальшого посилення російської гібридної війни проти країн НАТО та Заходу. Йдеться про кібератаки, здатні паралізувати роботу важливих систем, а також диверсії з високим ризиком людських жертв.

У розвідці зазначили, що Росія може вдатися до таких дій навіть за умови продовження війни в Україні. Водночас повномасштабне вторгнення Росії до країни НАТО данська розвідка наразі вважає малоймовірним, хоча не виключає такого сценарію.

За оцінкою данського відомства, для підготовки до повномасштабного вторгнення Росії до країни НАТО знадобилося б близько шести місяців нарощування військових сил. Для початку нової регіональної війни Москві, за оцінкою розвідки, може знадобитися близько двох років, а для масштабної війни в Європі – близько п'яти років.

Варто нагадати, що Центральне розвідувальне управління США зібрало інформацію про можливу підготовку Росією операції із застосуванням безпілотників проти Іспанії, Франції або Італії. Американська розвідка передала ці дані урядам європейських країн. Для можливої атаки Росія може використати безпілотники «Гербера». Джерело, близьке до Міністерства оборони Литви, стверджує, що дрони можуть приховувати у контейнерах на торговельних суднах, а запускати вже з моря.