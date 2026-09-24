Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розвідка Данії попередила про можливий удар Росії по країні НАТО

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка Данії попередила про можливий удар Росії по країні НАТО
Данська розвідка також очікує подальшого посилення російської гібридної війни проти країн НАТО
фото: Publica

Одним із можливих сценаріїв може бути перекидання російських військових на обмежену територію країни НАТО, яка межує з Росією

Росія найближчими місяцями може здійснити обмежену військову атаку на одну з країн НАТО. Про це йдеться в новій оцінці загроз, оприлюдненій Службою військової розвідки Міністерства оборони Данії (DDIS), пише «Главком».

У відомстві наголосили, що ризик такого сценарію наразі «низький, але зростає». При цьому війна Росії проти України може продовжуватися.

Глава данської розвідки Томас Аренкіль заявив, що одним із можливих сценаріїв може бути перекидання невеликої кількості російських військових на обмежену територію країни НАТО, яка межує з Росією. Йдеться, зокрема, про військових без розпізнавальних знаків.

За словами Аренкіля, Москва також може використати далекобійну зброю проти інфраструктури, яка використовується для підтримки України.

«Це може бути перекидання військових сил на обмежену територію всередині країн НАТО, що межують із Росією, наприклад під приводом захисту місцевих російських меншин», – заявив глава розвідки.

Данська розвідка також очікує подальшого посилення російської гібридної війни проти країн НАТО та Заходу. Йдеться про кібератаки, здатні паралізувати роботу важливих систем, а також диверсії з високим ризиком людських жертв.

У розвідці зазначили, що Росія може вдатися до таких дій навіть за умови продовження війни в Україні. Водночас повномасштабне вторгнення Росії до країни НАТО данська розвідка наразі вважає малоймовірним, хоча не виключає такого сценарію.

За оцінкою данського відомства, для підготовки до повномасштабного вторгнення Росії до країни НАТО знадобилося б близько шести місяців нарощування військових сил. Для початку нової регіональної війни Москві, за оцінкою розвідки, може знадобитися близько двох років, а для масштабної війни в Європі – близько п'яти років.

Варто нагадати, що Центральне розвідувальне управління США зібрало інформацію про можливу підготовку Росією операції із застосуванням безпілотників проти Іспанії, Франції або Італії. Американська розвідка передала ці дані урядам європейських країн. Для можливої атаки Росія може використати безпілотники «Гербера». Джерело, близьке до Міністерства оборони Литви, стверджує, що дрони можуть приховувати у контейнерах на торговельних суднах, а запускати вже з моря.

Читайте також:

Теги: гібридна війна росія Данія НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на Афіпському НПЗ
У Краснодарському краї атаковано Афіпський НПЗ
25 серпня, 04:29
Міністр повідомив про звернення України до Міжнародного союзу електрозв'язку через російську супутникову систему
Україна закликала заблокувати роботу російської системи «Рассвет»
29 серпня, 02:51
Росія втратила ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі
СБУ уразила російський ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі – Зеленський
28 серпня, 12:00
Сибіга назвав удар РФ по штаб-квартирі СБУ серйозною ескалацією
Сибіга зробив заяву після удару Росії по будівлі СБУ
4 вересня, 17:07
Розвідка виявила конкретні приклади спроб Росії вербувати данців
Розвідка Данії заявила, що РФ готує диверсії на оборонних підприємствах країни
3 вересня, 11:07
Міністр закордонних справ України закликав закрити так звані «російські будинки» в Європі
Сибіга закликав союзників посилити тиск на Росію після удару по Києву
8 вересня, 11:17
Законопроєкт Грема тривалий час обговорюється у Вашингтоні
США можуть посилити санкції проти Росії: готується законопроєкт – Reuters
11 вересня, 19:31
Прем'єр додав, що рішення залежатиме від оцінки загрози та форми, в якій Росія оголосить мобілізацію
Естонія готується закрити кордон із РФ: заява прем'єра
18 вересня, 20:35
Санкт-Петербург і Ленінградська область стали епіцентром нового загострення паливної кризи
У Ленінградській області введено ліміт на продаж пального
16 вересня, 06:35

Політика

Міністр оборони Італії зробив заяву після повідомлень про можливу атаку РФ
Міністр оборони Італії зробив заяву після повідомлень про можливу атаку РФ
Росія висунула Вірменії ультиматум і озвучила чотири вимоги – ЗМІ
Росія висунула Вірменії ультиматум і озвучила чотири вимоги – ЗМІ
Розвідка Данії попередила про можливий удар Росії по країні НАТО
Розвідка Данії попередила про можливий удар Росії по країні НАТО
Кремль відреагував на інформацію про тристоронню зустріч України, США та РФ
Кремль відреагував на інформацію про тристоронню зустріч України, США та РФ
Радник Зеленського прокоментував повідомлення про переговори України, США та Росії у Нью-Йорку
Радник Зеленського прокоментував повідомлення про переговори України, США та Росії у Нью-Йорку
Пєсков відреагував на відповідь Зеленського про візит до Москви «на ракеті»
Пєсков відреагував на відповідь Зеленського про візит до Москви «на ракеті»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua