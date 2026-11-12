Історія сестер-адвокаток у новому трилері «Хороша донька»: сюжет та головні герої

Серіал «Хороша донька» знятий за однойменним романом американської письменниці Карін Слотер

Сьогодні, 12 листопада 2026 року, виходить психологічний трилер «Хороша донька» про історію двох сестер Квінн, життя яких одного дня зруйнувала сімейна трагедія. Що чекає глядачів у цьому серіалі, читайте у матеріалі «Главкома» у матеріалі про головні серіальні прем'єри листопада 2026 року.

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Сюжет серіалу «Хороша донька»

Дата виходу: 12 листопада 2026 року

12 листопада 2026 року Платформа: Peacock

Peacock Жанр: психологічний трилер, кримінальна драма

психологічний трилер, кримінальна драма У ролях: Роуз Бірн, Меган Фейгі, Брендан Глісон, Олівія Вільямс, Майкл Дорман, Пола Малкомсон, Джейк Макдорман, Одрі Ґрейс Маршалл, Дрю Чік

Головною сюжетною лінією серіалу «Хороша донька» є історія двох сестер, Саманти та Шарлотти Квінн, яких спіткала трагедія, яка зруйнувала їхнє життя. Вони виросли в невеликому містечку Пайквілл у штаті Джорджія. Їхній батько Расті Квінн був адвокатом, який представляв у суді підсудних, від яких відмовлялися інші, що зробило його родину мішенню. Одного вечора озброєні незнайомці увірвалися до будинку Квіннів. Напад обернувся трагедією, а пережите залишило глибокий слід у житті обох доньок. Минуло двадцять років, але сестри так і не оговталися від пережитого.

Крім того, вони віддалилися одна від одної. Шарлотта залишилася в Пайквіллі та стала адвокаткою, вона спеціалізується на захисті неповнолітніх. Саманта виїхала до Нью-Йорка, де побудувала кар'єру юристки у сфері патентного права.

«Хороша донька». Офіційний трейлер

Події серіалу набувають нового розвитку після стрілянини в місцевій школі в Джорджії. Внаслідок нападу гинуть директор навчального закладу та учениця, а Шарлотта стає однією з перших свідків злочину.Тим часом Саманта повертається до рідного міста на прохання батька. Врешті ці події повертають сестер у минуле, до того нападу 20-річної давнини.

Подробиці створення та виходу серіалу

Серіал зняли за однойменним романом Карін Слотер 2017 року. Письменниця особисто адаптувала книжку для телебачення та написала сценарії всіх шести епізодів, ставши шоуранеркою серіалу.

Режисеркою всіх шести серій стала Стеф Ґрін. Раніше вона працювала над телевізійними проєктами «Американці», «Мільярди» та «Вартові». За постановку одного з епізодів «Вартових» режисерка отримала номінацію на премію «Еммі».

Дата прем'єри «Хорошої доньки»

Прем'єра «Хорошої доньки» запланована на 12 листопада на платформі Peacock. Перший сезон складатиметься із шести епізодів, які вийдуть на екрани в день виходу серіалу.

Головні актори трилера «Хороша донька»

Роуз Бірн

Австралійська акторка Роуз Бірн виконала роль старшої дочки Саманти Квінн. Бірн відома за серіалами «Платонічні стосунки» та фільмом «Я не залізна».

Меган Фейгі

Американська акторка Меган Фейгі зіграла сестру Саманти, Шарлотту Квінн. Найбільшу популярність акторці принесла роль у другому сезоні серіалу «Білий лотос».

Брендан Глісон

Ірландський актор Брендан Глісон виконав роль батька Саманти й Шарлотти, адвоката Расті Квінна. Він відомий за фільмами «Залягти на дно в Брюгге» та «Банші Інішерина».

Олівія Вільямс

Британська акторка Олівія Вільямс зіграла матір Саманти й Шарлотти Гаррієт «Гамму» Квінн. Знімалася у безлічі стрічок, серед них «Поштова служба», «Рашмор», «Ганна», «Анна Кареніна», «Мапи до зірок» та інші.

Майкл Дорман

Новозеландський актор Майкл Дорман отримав роль чоловіка Шарлотти, Бена Бернарда. Відомий за серіалами «Патріот» і «Заради всього людства», а також фільмом «Людина-невидимка».

Нагадаємо, у листопаді також вийшов другий сезон серіалу «Все чесно» з моделлю та інтернет-знаменитістю Кім Кардаш'ян, яка повернеться в головній ролі адвокатки Аллури Ґрант, що займається зі своєю командою справами гучних розлучень заможних клієнтів.