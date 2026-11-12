Головна Скотч Кіно
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Історія сестер-адвокаток у новому трилері «Хороша донька»: сюжет та головні герої

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Меган Фейгі та Роуз Бірн зіграли двох сестер
фото: Іnstagram/peacock

Серіал «Хороша донька» знятий за однойменним романом американської письменниці Карін Слотер

Сьогодні, 12 листопада 2026 року, виходить психологічний трилер «Хороша донька» про історію двох сестер Квінн, життя яких одного дня зруйнувала сімейна трагедія. Що чекає глядачів у цьому серіалі, читайте у матеріалі «Главкома» у матеріалі про головні серіальні прем'єри листопада 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет серіалу «Хороша донька»

Історія сестер-адвокаток у новому трилері «Хороша донька»: сюжет та головні герої фото 1
фото: Іnstagram/peacock
  • Дата виходу: 12 листопада 2026 року
  • Платформа: Peacock
  • Жанр: психологічний трилер, кримінальна драма
  • У ролях: Роуз Бірн, Меган Фейгі, Брендан Глісон, Олівія Вільямс, Майкл Дорман, Пола Малкомсон, Джейк Макдорман, Одрі Ґрейс Маршалл, Дрю Чік

Головною сюжетною лінією серіалу «Хороша донька» є історія двох сестер, Саманти та Шарлотти Квінн, яких спіткала трагедія, яка зруйнувала їхнє життя. Вони виросли в невеликому містечку Пайквілл у штаті Джорджія. Їхній батько Расті Квінн був адвокатом, який представляв у суді підсудних, від яких відмовлялися інші, що зробило його родину мішенню. Одного вечора озброєні незнайомці увірвалися до будинку Квіннів. Напад обернувся трагедією, а пережите залишило глибокий слід у житті обох доньок. Минуло двадцять років, але сестри так і не оговталися від пережитого.

Крім того, вони віддалилися одна від одної. Шарлотта залишилася в Пайквіллі та стала адвокаткою, вона спеціалізується на захисті неповнолітніх. Саманта виїхала до Нью-Йорка, де побудувала кар'єру юристки у сфері патентного права.

  «Хороша донька».  Офіційний трейлер

Події серіалу набувають нового розвитку після стрілянини в місцевій школі в Джорджії. Внаслідок нападу гинуть директор навчального закладу та учениця, а Шарлотта стає однією з перших свідків злочину.Тим часом Саманта повертається до рідного міста на прохання батька. Врешті ці події повертають сестер у минуле, до того нападу 20-річної давнини.

Подробиці створення та виходу серіалу

Історія сестер-адвокаток у новому трилері «Хороша донька»: сюжет та головні герої фото 2
фото: Іnstagram/peacock

Серіал зняли за однойменним романом Карін Слотер 2017 року. Письменниця особисто адаптувала книжку для телебачення та написала сценарії всіх шести епізодів, ставши шоуранеркою серіалу.

Режисеркою всіх шести серій стала Стеф Ґрін. Раніше вона працювала над телевізійними проєктами «Американці», «Мільярди» та «Вартові». За постановку одного з епізодів «Вартових» режисерка отримала номінацію на премію «Еммі».

Дата прем'єри «Хорошої доньки»

Прем'єра «Хорошої доньки» запланована на 12 листопада на платформі Peacock. Перший сезон складатиметься із шести епізодів, які вийдуть на екрани в день виходу серіалу.

Головні актори трилера «Хороша донька»

Роуз Бірн

Історія сестер-адвокаток у новому трилері «Хороша донька»: сюжет та головні герої фото 3
фото: Іnstagram/peacock

Австралійська акторка Роуз Бірн виконала роль старшої дочки Саманти Квінн. Бірн відома за серіалами «Платонічні стосунки» та фільмом «Я не залізна».

Меган Фейгі 

Історія сестер-адвокаток у новому трилері «Хороша донька»: сюжет та головні герої фото 4
фото: Іnstagram/peacock

Американська акторка Меган Фейгі зіграла сестру Саманти, Шарлотту Квінн. Найбільшу популярність акторці принесла роль у другому сезоні серіалу «Білий лотос».

Брендан Глісон

Історія сестер-адвокаток у новому трилері «Хороша донька»: сюжет та головні герої фото 5
фото: Іnstagram/peacock

Ірландський актор Брендан Глісон виконав роль батька Саманти й Шарлотти, адвоката Расті Квінна. Він відомий за фільмами «Залягти на дно в Брюгге» та «Банші Інішерина».

Олівія Вільямс

Історія сестер-адвокаток у новому трилері «Хороша донька»: сюжет та головні герої фото 6
фото: Іnstagram/peacock

Британська акторка Олівія Вільямс зіграла матір Саманти й Шарлотти Гаррієт «Гамму» Квінн. Знімалася у безлічі стрічок, серед них «Поштова служба», «Рашмор», «Ганна», «Анна Кареніна», «Мапи до зірок» та інші.

Майкл Дорман

Історія сестер-адвокаток у новому трилері «Хороша донька»: сюжет та головні герої фото 7
фото: Іnstagram/peacock

Новозеландський актор Майкл Дорман отримав роль чоловіка Шарлотти, Бена Бернарда. Відомий за серіалами «Патріот» і «Заради всього людства», а також фільмом «Людина-невидимка».

Нагадаємо, у листопаді також вийшов другий сезон серіалу «Все чесно» з моделлю та інтернет-знаменитістю Кім Кардаш'ян, яка повернеться в головній ролі адвокатки Аллури Ґрант, що займається зі своєю командою справами гучних розлучень заможних клієнтів. 

Читайте також:

Теги: серіал адвокат сім'я США кіно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр фінансів США зробив заяву про угоду з РФ
Міністр фінансів США жорстко відповів Європі на критику дизельної угоди з Росією
12 жовтня, 08:03
Обмеження швидкості Starlink створює проблеми на фронті
Росія заявила, що США обмежили Starlink для України заради безпеки кораблів РФ
15 жовтня, 09:32
Трамп дякував Путіну за дизельну угоду
У США зареєстровано законопроєкт для блокування дизельної угоди Трампа з Путіним
17 жовтня, 03:07
Поїздка до Росії може відбутися наступного дня після переговорів в Осло
Посланці Трампа планують домогтися від Путіна поступки ще в одному питанні – NYT
20 жовтня, 19:12
Особисте ставлення Трампа до Зеленського та Путіна впливає на позицію США щодо війни в Україні
Журналісти з'ясували, чому Трамп тисне на Зеленського, але не критикує Путіна
21 жовтня, 10:35
Кадри зробили на початку зустрічі, коли Віткофф і Путін потиснули одне одному руки
З'явилися фото нотаток Віткоффа під час зустрічі з Путіним
21 жовтня, 19:28
Слова Трампа допускають можливість його поїздки до України
Трамп і перша леді США прокоментували можливий візит до України
25 жовтня, 00:15
Раніше на ядерному об'єкті Savannah River Site проводилися дослідження орієнтовані на розробку зброї
На ядерному об’єкті США стався радіаційний викид після пожежі
29 жовтня, 09:58
Венс окремо наголосив, що головною причиною поразки республіканців стала саме війна
Венс різко змінив риторику щодо Трампа після поразки республіканців на виборах
4 листопада, 19:29

Кіно

Історія сестер-адвокаток у новому трилері «Хороша донька»: сюжет та головні герої
Історія сестер-адвокаток у новому трилері «Хороша донька»: сюжет та головні герої
Джонні Депп повертається до Голлівуду, а ШІ-робот замінює дружину. Головні кінопрем'єри тижня
Джонні Депп повертається до Голлівуду, а ШІ-робот замінює дружину. Головні кінопрем'єри тижня
Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я
Серіал «Володар перснів: Персні влади» повернувся: що очікує на мешканців Середзем'я
«Гніздо горлиці» – 10. Актриса Римма Зюбіна розказала про фільм, який змінив її життя
«Гніздо горлиці» – 10. Актриса Римма Зюбіна розказала про фільм, який змінив її життя
Оскароносна зірка «Диявол носить Prada» оскандалилася підтримкою росіян
Оскароносна зірка «Диявол носить Prada» оскандалилася підтримкою росіян
Перша леді США у кіно. Amazon анонсував новий документальний серіал про Меланію Трамп (відео)
Перша леді США у кіно. Amazon анонсував новий документальний серіал про Меланію Трамп (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
110K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
100K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
80K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua