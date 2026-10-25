Трамп і перша леді США прокоментували можливий візит до України

Президент США не виключив такої поїздки, а перша леді відповіла коротко

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп прокоментували можливість візиту до України. Відповідаючи на запитання журналіста, Меланія сказала «побачимо», а американський президент додав: «Таке може статися». Про це повідомляє «Главком».

Слова Трампа допускають можливість його поїздки до України, однак конкретних планів чи термінів візиту він не назвав. Достеменно невідомо, чи його дружина може приїхати до України сама або ж це буде офіційний візит разом з Дональдом Трампом.

Варто зазначити, що саме Меланія Трамп вела переговори стосовно перемир'я заради проведення гуманітарної масії в окупованих Олешках. Не виключено, що її можливий візит стосуватиметься саме цієї події.

Нагадаємо, що Білий дім повідомив, що за сприяння Меланії Трамп Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню в Олешках для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації цивільних. За заявою американської сторони, перемир’я має розпочатися 29 жовтня.

Водночас окупанти заявили про запровадження режиму тиші в районі Олешок із 3:00 за київським часом 27 жовтня. Подальші кроки гуманітарної операції мають відбуватися поступово.