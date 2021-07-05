16-летняя дочь Моники Беллуччи в откровенном наряде произвела фурор (фото)

Девушка совместила работу с отдыхом на курорте вместе с матерью и младшей сестрой

16-летняя Дева Кассель стала героиней чувственной фотосессии. Звезда фильма «Малена» находится с детьми в итальянском Портофино. Младшая наследница актрисы, Леони, пока не заявила об амбициях в шоу-бизнесе, а вот ее старшая сестра строит модельную карьеру. Дева делает уверенные шаги в fashion-индустрии. Она приняла участие в рекламной кампании бренда Dolce&Gabbana.

Кассель предстала в роскошном летнем образе. Она облачилась в воздушное мини-платье с цветочным принтом в лавандовых тонах. Look дополнили белые сандалии с позолоченной пряжкой узнаваемого логотипа.

Дочь итальянской кинодивы и французского актера Венсана Касселя позировала с романтической прической. Дева распустила длинные волнистые волосы. Визажисты сделали юной красавице изысканный макияж с классическими черными стрелками. Губы брюнетки украсил глянцевый блеск.

Поклонники осыпали начинающую фотомодель комплиментами. Деву сравнили с матерью. «Потрясающая», «Какая романтичная, само очарование», «Моника – богиня глянца, вырастила достойную замену! Того гляди – и в кино пойдет», «Гены прекрасные, вся в родителей», «Голливуд отдыхает! Красотка, в маму! Какая грация, стать, взгляд», «Невероятно красивая девушка! Будущая звезда подиумов, однозначно» — восхитились пользователи соцсетей.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.