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    Мама Илона Маска в леопардовом купальнике вызвала зависть у молодых девушек (фото)

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    Модель и диетолог, а также мама главы компании SpaceX и гендиректора компании Tesla Inc. Илона Маска &ndash; Мэй Маск - Мама Илона Маска в леопардовом купальнике вызвала зависть у молодых девушек (фото)
    Модель и диетолог, а также мама главы компании SpaceX и гендиректора компании Tesla Inc. Илона Маска – Мэй Маск

    Женщина продемонстрировала роскошную фигуру

    Модель и диетолог, а также мама главы компании SpaceX и гендиректора компании Tesla Inc. Илона Маска – Мэй Маск снялась для рекламной кампании в купальнике. 73-летняя звезда позировала в классическом пляжном наряде с леопардовым принтом.

    Соответствующие снимки для рекламы новой коллекции купальников популярного бренда она опубликовала в Instagram. Мэй поинтересовалась у своих подписчиков, «кто готов поплавать?».

    instagram.com/mayemusk/
    instagram.com/mayemusk/

    Отметим, что в съемках приняли участие и другие знаменитости: дизайнер Карли Кушни, гимнастка Челси Вернер, актрисы Эрин и Сара Фостер, а также врач-психолог Дипика Чопра.

    После публикации буквально за несколько минут фото достигло тысячи лайков и комментариев: «лучшая», «королева», «красота», – прокомментировали фото в сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Мама Илона Маска в леопардовом купальнике вызвала зависть у молодых девушек (фото)