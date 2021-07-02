Мама Илона Маска в леопардовом купальнике вызвала зависть у молодых девушек (фото)

Модель и диетолог, а также мама главы компании SpaceX и гендиректора компании Tesla Inc. Илона Маска – Мэй Маск

Женщина продемонстрировала роскошную фигуру

Модель и диетолог, а также мама главы компании SpaceX и гендиректора компании Tesla Inc. Илона Маска – Мэй Маск снялась для рекламной кампании в купальнике. 73-летняя звезда позировала в классическом пляжном наряде с леопардовым принтом.

Соответствующие снимки для рекламы новой коллекции купальников популярного бренда она опубликовала в Instagram. Мэй поинтересовалась у своих подписчиков, «кто готов поплавать?».

instagram.com/mayemusk/

Отметим, что в съемках приняли участие и другие знаменитости: дизайнер Карли Кушни, гимнастка Челси Вернер, актрисы Эрин и Сара Фостер, а также врач-психолог Дипика Чопра.

После публикации буквально за несколько минут фото достигло тысячи лайков и комментариев: «лучшая», «королева», «красота», – прокомментировали фото в сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.