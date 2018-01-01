20 забавных снимков, которые доказывают, что спорт — крайне странная и смешная штука

Самые яркие моменты спортивных соревнований собраны в одной подборке

Каждый спортсмен согласится, что спорт — это постоянная борьба, тренировки и стресс. Что вообще может быть серьезнее? Но наша фотоподборка покажет вам совершенно иную сторону медали. На снимках, которые вы увидите чуть ниже, запечатлены спортсмены, которых сняли во время спортивных соревнований и матчей.Но на этих фотографиях



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Самые яркие моменты спортивных соревнований собраны в одной подборке

Каждый спортсмен согласится, что спорт — это постоянная борьба, тренировки и стресс. Что вообще может быть серьезнее? Но наша фотоподборка покажет вам совершенно иную сторону медали. На снимках, которые вы увидите чуть ниже, запечатлены спортсмены, которых сняли во время спортивных соревнований и матчей.Но на этих фотографиях ответственные спортсмены получились очень смешными.

Предлагаем вам посмеяться от души над самыми нелепыми и уморительными моментами большого спорта.

Джерело: onedio.ru