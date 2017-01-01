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    Курйози

    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку

    Новогоднее настроение — вещь крайне капризная: некоторых оно упорно обходит стороной до самого дня праздника, а других «накрывает» еще в октябре-ноябре.
    Но и те, и другие рано или поздно наряжают елку. Тут-то и раскрывается креативный подход, а фантазия спускается с тормозов. [READ_MORE] Результаты порой поражают странностью и заставляют людей с тонким чувством прекрасного хвататься за голову. В нашей фотоподброке вы найдете 25 идей для новогодних елок, которые вас реально удивят. 
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    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку
    • Сьогодні, 16:02
    • Розсилка

    Новогоднее настроение — вещь крайне капризная: некоторых оно упорно обходит стороной до самого дня праздника, а других «накрывает» еще в октябре-ноябре.

    Но и те, и другие рано или поздно наряжают елку. Тут-то и раскрывается креативный подход, а фантазия спускается с тормозов.

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    Результаты порой поражают странностью и заставляют людей с тонким чувством прекрасного хвататься за голову.

    В нашей фотоподброке вы найдете 25 идей для новогодних елок, которые вас реально удивят.  Просмотр этих уморительных творений, может, и не заразит вас новогодним настроением, но уж точно зарядит позитивом. 




    Джерело: adme.ru

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    фотограф
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