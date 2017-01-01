25 странных идей для новогодних елок, которые не стоит брать на заметку

Новогоднее настроение — вещь крайне капризная: некоторых оно упорно обходит стороной до самого дня праздника, а других «накрывает» еще в октябре-ноябре.

Но и те, и другие рано или поздно наряжают елку. Тут-то и раскрывается креативный подход, а фантазия спускается с тормозов. [READ_MORE] Результаты порой поражают странностью и заставляют людей с тонким чувством прекрасного хвататься за голову. В нашей фотоподброке вы найдете 25 идей для новогодних елок, которые вас реально удивят.

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Новогоднее настроение — вещь крайне капризная: некоторых оно упорно обходит стороной до самого дня праздника, а других «накрывает» еще в октябре-ноябре.

Но и те, и другие рано или поздно наряжают елку. Тут-то и раскрывается креативный подход, а фантазия спускается с тормозов.

Результаты порой поражают странностью и заставляют людей с тонким чувством прекрасного хвататься за голову.

В нашей фотоподброке вы найдете 25 идей для новогодних елок, которые вас реально удивят. Просмотр этих уморительных творений, может, и не заразит вас новогодним настроением, но уж точно зарядит позитивом.









Джерело: adme.ru