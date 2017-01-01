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    Фотограф показала, как выглядели улицы Сан-Франциско в конце 70-х – начале 80-х годов

    В 1978 году фотограф Janet Delaney переехала в Сан-Франциско.
     В то время она была еще студенткой, которая мечтала заснять архитектуру города и его жителей. [READ_MORE] Тогда, в конце 70-х годов, ее фотографии не стали открытием, хотя Джанет удостоилась за них нескольких наград. Однако сейчас, в 2015 году, ее работы особенно интересны тем, кто не застал те времена, но мечтает увидеть, как выглядел
    • Сьогодні, 08:15
    • Розсилка

    В 1978 году фотограф Janet Delaney переехала в Сан-Франциско.

     В то время она была еще студенткой, которая мечтала заснять архитектуру города и его жителей.

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    Тогда, в конце 70-х годов, ее фотографии не стали открытием, хотя Джанет удостоилась за них нескольких наград. Однако сейчас, в 2015 году, ее работы особенно интересны тем, кто не застал те времена, но мечтает увидеть, как выглядел город больше 30 лет назад.

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    Фотограф показала, как выглядели улицы Сан-Франциско в конце 70-х – начале 80-х годов
    Фотограф показала, как выглядели улицы Сан-Франциско в конце 70-х – начале 80-х годов
    Фотограф показала, как выглядели улицы Сан-Франциско в конце 70-х – начале 80-х годов
    Фотограф показала, как выглядели улицы Сан-Франциско в конце 70-х – начале 80-х годов
    Фотограф показала, как выглядели улицы Сан-Франциско в конце 70-х – начале 80-х годов
    Фотограф показала, как выглядели улицы Сан-Франциско в конце 70-х – начале 80-х годов
    Фотограф показала, как выглядели улицы Сан-Франциско в конце 70-х – начале 80-х годов
    Фотограф показала, как выглядели улицы Сан-Франциско в конце 70-х – начале 80-х годов
    Фотограф показала, как выглядели улицы Сан-Франциско в конце 70-х – начале 80-х годов
    Фотограф показала, как выглядели улицы Сан-Франциско в конце 70-х – начале 80-х годов
    Фотограф показала, как выглядели улицы Сан-Франциско в конце 70-х – начале 80-х годов
    Фотограф показала, как выглядели улицы Сан-Франциско в конце 70-х – начале 80-х годов

    Джерело: ФотоТелеграф

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