Фотограф показала, как выглядели улицы Сан-Франциско в конце 70-х – начале 80-х годов

В 1978 году фотограф Janet Delaney переехала в Сан-Франциско.

В то время она была еще студенткой, которая мечтала заснять архитектуру города и его жителей. [READ_MORE] Тогда, в конце 70-х годов, ее фотографии не стали открытием, хотя Джанет удостоилась за них нескольких наград. Однако сейчас, в 2015 году, ее работы особенно интересны тем, кто не застал те времена, но мечтает увидеть, как выглядел



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 1978 году фотограф Janet Delaney переехала в Сан-Франциско.

В то время она была еще студенткой, которая мечтала заснять архитектуру города и его жителей.

Тогда, в конце 70-х годов, ее фотографии не стали открытием, хотя Джанет удостоилась за них нескольких наград. Однако сейчас, в 2015 году, ее работы особенно интересны тем, кто не застал те времена, но мечтает увидеть, как выглядел город больше 30 лет назад.

Джерело: ФотоТелеграф