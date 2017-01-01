Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей

Парень из Лос-Анджелеса по имени Даниэль Руис Смит доказал всем, что может стать кем угодно, начиная от Женщины-кошки и заканчивая Пеннивайзом.

Он невероятно одарённый визажист, который способен на многое. [READ_MORE] За его работами можно следить на страничке в Instagram, на которую уже подписалось больше ста тысяч человек. Предлагаем вам взглянуть на его 20 перевоплощений и убедиться, что он невероятно талантлив. [GALLERY_BLOCK]



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Парень из Лос-Анджелеса по имени Даниэль Руис Смит доказал всем, что может стать кем угодно, начиная от Женщины-кошки и заканчивая Пеннивайзом.

Он невероятно одарённый визажист, который способен на многое.

За его работами можно следить на страничке в Instagram, на которую уже подписалось больше ста тысяч человек. Предлагаем вам взглянуть на его 20 перевоплощений и убедиться, что он невероятно талантлив.

Джерело: twizz.ru