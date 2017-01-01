  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей

    Парень из Лос-Анджелеса по имени Даниэль Руис Смит доказал всем, что может стать кем угодно, начиная от Женщины-кошки и заканчивая Пеннивайзом.
    Он невероятно одарённый визажист, который способен на многое. [READ_MORE] За его работами можно следить на страничке в Instagram, на которую уже подписалось больше ста тысяч человек. Предлагаем вам взглянуть на его 20 перевоплощений и убедиться, что он невероятно талантлив.  [GALLERY_BLOCK]
    • Сьогодні, 07:15
    • Розсилка

    Парень из Лос-Анджелеса по имени Даниэль Руис Смит доказал всем, что может стать кем угодно, начиная от Женщины-кошки и заканчивая Пеннивайзом.

    Он невероятно одарённый визажист, который способен на многое.

    Читайте також

    За его работами можно следить на страничке в Instagram, на которую уже подписалось больше ста тысяч человек. Предлагаем вам взглянуть на его 20 перевоплощений и убедиться, что он невероятно талантлив. 

    1 з 22
    на весь екран згорнути
    Так выглядит Даниэль Руис Смит в повседневной жизни
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей
    Как две капли воды: Визажист мастерски перевоплощается в известных персонажей

    Джерело: twizz.ru

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ