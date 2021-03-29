Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок

«Тот случай, когда даже лысина кажется более предпочтительным вариантом»

Прическа является важным элементом внешности каждого человека. Поэтому люди в большинстве случаев так переживают перед походом в парикмахерскую, ведь одно неверное движение и придется ближайшие несколько месяцев ходить в кепке или шапке.

Однако героям нашего материала совершенно плевать на мнение окружающих. Они любят странные прически и наслаждаются косыми взглядами прохожих.

Собрали для вас снимки горе-модников, которые вызывают смех сквозь слезы.

«Тот случай, когда даже лысина кажется более предпочтительным вариантом», «Мода циклична, но не настолько», «Девушка, у вас к лицу волос прилип», «Впрочем, понятно, почему это тюремные фото», «Кажется, парикмахер что-то забыл», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.