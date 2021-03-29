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    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок

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    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок

    «Тот случай, когда даже лысина кажется более предпочтительным вариантом»

    Прическа является важным элементом внешности каждого человека. Поэтому люди в большинстве случаев так переживают перед походом в парикмахерскую, ведь одно неверное движение и придется ближайшие несколько месяцев ходить в кепке или шапке.

    Однако героям нашего материала совершенно плевать на мнение окружающих. Они любят странные прически и наслаждаются косыми взглядами прохожих.

    Собрали для вас снимки горе-модников, которые вызывают смех сквозь слезы.

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    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок
    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок
    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок
    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок
    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок
    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок
    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок
    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок
    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок
    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок
    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок
    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок
    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок
    Когда лысина не самый плохой вариант. Подборка курьезных причесок

    «Тот случай, когда даже лысина кажется более предпочтительным вариантом», «Мода циклична, но не настолько», «Девушка, у вас к лицу волос прилип», «Впрочем, понятно, почему это тюремные фото», «Кажется, парикмахер что-то забыл», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

    Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

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    Теги: шутки курьез волосы
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