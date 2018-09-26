Алла Костромичева во время дефиле потеряла равновесие и упала на подиум (видео)



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В Сети появилось видео, как Алла Костромичева упала на глазах у подопечных из проекта «Топ-модель по-украински»

Эту новость нельзя пропустить! Украинская топ-модель, судья Топ-модели по-украински Алла Костромичева попала в неловкую ситуацию, когда показывала дефиле участникам реалити-проекта. Видео появилось на Instagram-странице официального сообщества ТМПУ.

Не все пользователи Сети поняли, было ли падение постановкой или же реально произошедшим с Костромичевой конфузом. Некоторые из них сцепились в спорах: «Алла реально упала или это постановка?», «Да видео смотрите, она сама сказала, что специально. Неужели сложно понять?!», «Алла даже падает, как профессионал: на плечо, с перекатом, голову бережет. Как вообще можно не понять, что это постановка?».

Конечно же, падение Аллы Костромичевой на подиуме является не более чем постановкой. Таким образом топ-модель решила сообщить подопечным, какие испытания судьи приготовили для них на этой неделе, а также показать, что из любой ситуации настоящий профессионал должен выходить с гордо поднятой головой.

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