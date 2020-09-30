Американцы высмеяли Трампа за потраченные на укладку волос $70 тысяч



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Дональд Трамп

Сам Трамп в свойственной ему манере назвал публикацию fake news

Дональд Трамп опять стал героем мемов в соцсетях. Причина — новый материал газеты New York Times, в котором со ссылкой на налоговые декларации сказано, что президент не платил подоходный налог в течение десяти лет. Трамп сообщал, что его бизнес является убыточным и зарабатывает он меньше, чем теряет. В 2016 году, когда Дональд стал президентом, он заплатил всего $750 подоходного налога, как и в 2017-м. Член конгресса и кумир молодых американцев Александрия Окасио-Кортез пояснила, что это меньше, чем выплаты официанток и нелегальных иммигрантов.

Это, конечно, разгневало граждан США, ведь только в 2018 году он должен был заплатить более 100 миллионов (от доли в реалити-шоу «Ученик» Трамп получил около $427 млн, а благодаря успешным инвестициям в два офисных здания — еще $176,5 млн). Собрав данные за десятилетие, New York Times сделала такой вывод: президент использует доходы от своей славы для покупки и поддержки рискованных предприятий, а потом использует их убытки для того, чтобы не платить налоги.

Сам Трамп в свойственной ему манере назвал публикацию fake news, однако было уже поздно, поскольку людей в соцсетях особенно позабавил один пункт из отчетов: Дональд утверждал, что тратит 70 тысяч долларов на укладку волос, и отнес это к бизнес-расходам. Шутки от «тогда неудивительно, что его бизнес терпит убытки» до «его парикмахер — мой герой» волной накрыли Твиттер вместе с иллюстрациями знаменитой укладки Трампа, которая, прямо скажем, плохо справляется с малейшими изменениями погодных условий.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

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