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    Американка порадовала мужчин своей необычной мутацией (видео)

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    Американка порадовала мужчин своей необычной мутацией (видео)

    Блогерша совершено не умеет пользоваться бритвой

    Жительница США рассказала о своей необычной мутации, порадовала мужчин и вызвала зависть женщин. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

    На размещенных в сети кадрах блогерша Наташа Ламарш (Natasha Lamarche) рассказала, что ей диагностировали особый вид алопеции (патологический процесс, характеризующийся нарушением синхронности волосяных циклов и интенсивной утратой волос), из-за которого у американки нет растительности на всем теле, кроме головы, ресниц и бровей.

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    В ролике девушка перечислила неочевидные минусы отсутствия волос. Например, героиня пожаловалась на то, что ей постоянно холодно даже в теплую погоду. Помимо этого на ее теле часто возникают синяки и шрамы даже от незначительных повреждений. Также блогерша добавила, что совершено не умеет пользоваться бритвой.

    Подписчики Ламарш выразили свое недоумение в комментариях. «Боже, почему я не ты?», «Это так привлекательно», «Ты что, выиграла эту жизнь?», «Кому-то все, а кому-то тратить тысячи долларов на эпиляции», «Будь моей женой», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: социальная сеть TikTok новости
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