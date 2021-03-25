Американка порадовала мужчин своей необычной мутацией (видео)

Блогерша совершено не умеет пользоваться бритвой

Жительница США рассказала о своей необычной мутации, порадовала мужчин и вызвала зависть женщин. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах блогерша Наташа Ламарш (Natasha Lamarche) рассказала, что ей диагностировали особый вид алопеции (патологический процесс, характеризующийся нарушением синхронности волосяных циклов и интенсивной утратой волос), из-за которого у американки нет растительности на всем теле, кроме головы, ресниц и бровей.

В ролике девушка перечислила неочевидные минусы отсутствия волос. Например, героиня пожаловалась на то, что ей постоянно холодно даже в теплую погоду. Помимо этого на ее теле часто возникают синяки и шрамы даже от незначительных повреждений. Также блогерша добавила, что совершено не умеет пользоваться бритвой.

Подписчики Ламарш выразили свое недоумение в комментариях. «Боже, почему я не ты?», «Это так привлекательно», «Ты что, выиграла эту жизнь?», «Кому-то все, а кому-то тратить тысячи долларов на эпиляции», «Будь моей женой», — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.