Американка приютила очень необычного котика. У него дополнительный набор ушей

Американка решила забрать необычного котенка домой и назвала его Аслан

41-летняя жительница Пенсильвании (США) по имени Свати Командури была волонтером в организации Animal Safe Haven and Adoptions, когда узнала, что на улице было найдено сразу 14 брошенных котят. Женщина приехала в приют, чтобы увидеть пушистых малышей, и один из них сразу же покорил ее сердце.

«Мне позвонили и сказали, что спасли 14 котят. Когда я пошла на них посмотреть, мне сообщили, что среди них есть крошечный котенок с четырьмя ушками. Я никогда не видела кошек с четырьмя ушами, я даже не знала, что существует такая мутация. Когда я увидела котенка, я взвизгнула от радости и начала обнимать и целовать его. Это была любовь с первого взгляда. Он был такой милый!» — рассказала Свати.

Американка решила забрать необычного котенка домой и назвала его Аслан в честь персонажа из серии книг «Хроники Нарнии». Котейка оказался очень ласковым и дружелюбным: он любит обнимашки, спит рядом с хозяйкой и хорошо общается со своими хвостатыми братьями — котом Ангелом и собакой Кингстоном, пишет Metro.

Иногда Аслан, как и все кошки, озорничает и показывает независимость своего характера. Например, если его не угощают вкусняшками, он крадет их прямо из-под носа хозяйки и убегает. Также, если Аслану становится скучно, он ходит по дому и громко мяукает, требуя, чтобы ему уделили внимание. Однако кот всегда тихо играет с плюшевыми мышками, когда Свати занята рабочими делами.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.