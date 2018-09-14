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    Курьез

    Без ног, без рук. Трогательная пара на берегу моря (фото)

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    Без ног, без рук. Трогательная пара на берегу моря (фото)

    Google Maps опять за свое

    Google Maps – известный искажатель действительности и мистификатор. Он всеми силами пытается показать людям что инопланетяне существуют, но каждый раз мы находим тому отговорки, и ищем недостатки в самом приложении

    Вот и в этот раз пользователи обратили внимание на счастливую пару на пляже. Все бы ничего, но у мужчины срослась нога с рукой и отсутствовало туловище.  Очень странное зрелище.

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    Без ног, без рук. Трогательная пара на берегу моря (фото)

    Как известно, изображение с Google Street View снимается с нескольких ракурсов чтобы создать картину мира в формате 360.  Иногда, из-за движущихся объектов, панорама искажаеться. Пара на пляже – именно такой случай.

    Google
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