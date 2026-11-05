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В Австралії італійський шеф-кухар відмовився готувати піцу з ананасами і втратив роботу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Кухар тричі відмовлявся готувати піцу з ананасами
фото з відкритих джерел

Італієць подав скаргу на колишніх роботодавців

У Брісбені (Австралія) в одному із ресторанів стався курйозний інцидент. Італійського кухаря Давіде Тамбуреллу звільнили з роботи через відмову приготувати піцу з ананасами. Чоловік заявив про несправедливе звільнення з роботи. Про це розповідає «Главком» із посиланням на ВВС.

Так, під час одного із замовлень Давіде Тамбуреллу відмовився приготувати для відвідувачів піцу із шинкою та ананасами. За словами італійця, таке прохання образило його, зокрема його культуру. На думку кухаря, не обов'язково виконувати вказівки керівництва, якщо вони ображають вашу культуру. Тож у відповідь на відмову чоловіка звільнили з роботи.

Про інцидент стало відомо, коли Давіде Тамбуреллу звернувся до австралійської Комісії з питань справедливої праці: він поскаржився на несправедливе звільнення. З'ясувалося, що за останні чотири роки Тамбурелла тричі відмовлявся готувати піцу з ананасами. Раніше він навіть просив керівника з'ясувати, наскільки важливо для італійців не додавати цей фрукт до піци.

Втім, відмова готувати піцу була не єдиною претензією до кухаря. Керівництво скаржилося на його манеру спілкування, грубість та поведінку на роботі. У документах комісії згадується, що у квітні Тамбурелла зламав собі руку, вдаривши нею металевий поручень.

Кухар розраховував, що ресторан допоможе йому оформити робочу візу. Проте після звільнення Тамбурелли керівництво припинило цей процес. Оскаржити звільнення кухар не зміг, комісія відхилила його скаргу, оскільки він подав її із запізненням.

Водночас керівний директор ресторану Елліот Інгрем заявив, що «у цій історії є набагато більше, ніж просто начинка для піци». До слова, ресторан, звідки звільнили кухаря, розташований у штаті Квінсленд, який вважають головним центром ананасів в Австралії. Тут вирощують ананаси для продажу по всій країні.

До слова, в Росії, в Нижньому Тагілі, затримали студента-електрика, який замовив піцу у місцевому закладі на ім'я Адольфа Гітлера. За совами російського політика, студент нібито виступав проти війни РФ в Україні та не вважав свій вчинок неправильним. Хлопця змусии вибачитися. 

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Теги: Австралія звільнення їжа гумор ресторан

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