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«Львів дивує». Деревʼяна голова в центрі міста обурила мережу (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Скульптуру «Правда» створив Володимир Семків
фото: Мій Львів. Моя Україна/Facebook

Мережа розійшлася в думках, критикуючи нову львівську скульптуру

У центрі Львова зʼявилася нова скульптура дерев'яної голови, яку наскрізь пронизує чорна колода. Нова памʼятка привернула увагу не лише містян та перехожих, але й мережі. Про це розповідає «Главком».

Що відомо «нову голову» в центрі Львова

«Львів дивує». Деревʼяна голова в центрі міста обурила мережу (фото) фото 1
фото: Igor Zinkevych/Facebook

Так, на проспекті Свободи у Львові встановили скульптуру «Правда». Вона зображує людську голову, різьблену з дерева, яку через горло пронизує ще більша чорна брила.

Автором роботи є скульптор Володимир Семків. Як пояснює творець деревʼяної голови, його витвір уособлює метафору «клубка у горлі», який перетворюється на грубу колоду та не дає можливості сказати правду, зазначає львівське видання «Твоє місто».

Реакція мережі та львівʼян на нову скульптуру

У мережі, зокрема під дописом місцевої групи у Facebook, користувачі розкритикували нову скульптуру в центрі Львова. Водночас були й ті, хто став на захист автора. Дехто порівняв чорну брилу в горлі скульптури із цигаркою, а не правдою, яку вона символізує:

  • «Жах, ну Львів дивує».
«Львів дивує». Деревʼяна голова в центрі міста обурила мережу (фото) фото 2
фото: скриншот Facebook
  • «Це памʼятник поціновувачам паралелепіпедних сигар».
«Львів дивує». Деревʼяна голова в центрі міста обурила мережу (фото) фото 3
фото: скриншот Facebook
  • «Скажіть, притомні люди у місті Лева ще залишились? Чому вони дозволяють таке робити зі своїм містом?»

Інші ж здивувалися, чому автор зобразив правду чорною, та висловили власну думку про трактування свободи слова, сенс якої скульптор вклав у свою роботу:

  • «Ну, це хоч на щось схоже.... Але чому правда – чорна?»
«Львів дивує». Деревʼяна голова в центрі міста обурила мережу (фото) фото 4
фото: скриншот Facebook
  • «Скульптура заткни рота, але не всім заткнеш».
  • «Не все сучасне є прийнятне. Та вже ніби й ті часи минули, що аж так закривали правду. Зараз горланять і хають все і вся, та толку від цього мало».

Дехто побачив у скульптурі сексуальний підтекст та обурився такою скульптурою в центрі міста:

  • «Витвір цього мистецтва називається Правда, а автор, скульптор Семків, закликає львів'ян замислитися над тим, як важливо говорити правду. А ви що подумали?»
«Львів дивує». Деревʼяна голова в центрі міста обурила мережу (фото) фото 5
фото: скриншот Facebook
  • «Як це назвуть діти, які ходитимуть поруч?»
«Львів дивує». Деревʼяна голова в центрі міста обурила мережу (фото) фото 6
фото: скриншот Facebook

Водночас були й ті, хто оцінив скульптуру Володимира Семківа. 

  • «На жаль, на жаль, то є правдою. Сміливо, скульптору».
«Львів дивує». Деревʼяна голова в центрі міста обурила мережу (фото) фото 7
фото: скриншот Facebook
  • «До культури треба привчати. Тоді не буде отих різних суперечок з поливанням лайна на автора, на організаторів».
«Львів дивує». Деревʼяна голова в центрі міста обурила мережу (фото) фото 8
фото: скриншот Facebook
  • «Володимир тонкий митець. Чудовий твір! Але так, правда не подобається, нічого нового».
«Львів дивує». Деревʼяна голова в центрі міста обурила мережу (фото) фото 9
фото: скриншот Facebook

Серед коментаторів були й прихильники скульптора, які стали на його захист. Зокрема, одна з користувачок також звинуватила авторів допису у розпалюванні ворожнечі та хейту у місті:

  • «Це скульптура талановитого випускника Академії мистецтв – львівʼянина Володимира Семківа, називається «Правда». Я дуже шаную його. Часто буваю на його персональних виставках. Мені не подобається ваш спосіб «Мій Львів. Моя Україна» кидати кістку поміж галичан, щоб просто назбирати більше коментів. Це гидко і примітивно».
«Львів дивує». Деревʼяна голова в центрі міста обурила мережу (фото) фото 10
фото: скриншот Facebook

Як розповідав «Главком», це не перша скульптура у Львові, яка обурила мережу. У жовтні в місті встановили незвичну бетонну скульптуру у вигляді величезної голови під назвою «Тотем». За задумом, загадкова голова має уособлювати духовну спорідненість людей та має сприйматися як символ роду. Однак нова інсталяція у місті сподобалася не всім.

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Теги: архітектура місто соцмережі хейт мистецтво Львів

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