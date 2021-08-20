Когда случайные вещи просто идеально подошли друг к другу. Курьезные фото

Подборка идеальных совпадений

В мире много хаотичного и непоследовательного, поэтому когда встречаешь внезапное совпадение, кажется будто произошло какое-то маленькое чудо. Это словно бы сошлись две детальки пазла в огромной мозаике с миллионом кусочков.

А тут раз — и носки идеально сочетаются с обоями на стене, а собака как будто специально была создана для вашего ковра. Мы собрали для вас случаи, когда разные вещи внезапно идеально подошли друг другу.

«Мои ногти случайно совпали по цвету и текстуре с колпачком духов», «Моя маска подходит к моей занавеске для душа», «Маникюр моей жены сочетается с ручкой», «Моя новая чашка из благотворительного магазина сочетается с моими любимыми носками», «Мой носок подходит к этой стене в гардеробной», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.