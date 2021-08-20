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    Когда случайные вещи просто идеально подошли друг к другу. Курьезные фото

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    Когда случайные вещи просто идеально подошли друг к другу. Курьезные фото

    Подборка идеальных совпадений

    В мире много хаотичного и непоследовательного, поэтому когда встречаешь внезапное совпадение, кажется будто произошло какое-то маленькое чудо. Это словно бы сошлись две детальки пазла в огромной мозаике с миллионом кусочков.

    А тут раз — и носки идеально сочетаются с обоями на стене, а собака как будто специально была создана для вашего ковра. Мы собрали для вас случаи, когда разные вещи внезапно идеально подошли друг другу.

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    Когда случайные вещи просто идеально подошли друг к другу. Курьезные фото
    Когда случайные вещи просто идеально подошли друг к другу. Курьезные фото
    Когда случайные вещи просто идеально подошли друг к другу. Курьезные фото
    Когда случайные вещи просто идеально подошли друг к другу. Курьезные фото
    Когда случайные вещи просто идеально подошли друг к другу. Курьезные фото
    Когда случайные вещи просто идеально подошли друг к другу. Курьезные фото
    Когда случайные вещи просто идеально подошли друг к другу. Курьезные фото
    Когда случайные вещи просто идеально подошли друг к другу. Курьезные фото
    Когда случайные вещи просто идеально подошли друг к другу. Курьезные фото

    «Мои ногти случайно совпали по цвету и текстуре с колпачком духов», «Моя маска подходит к моей занавеске для душа», «Маникюр моей жены сочетается с ручкой», «Моя новая чашка из благотворительного магазина сочетается с моими любимыми носками», «Мой носок подходит к этой стене в гардеробной», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда случайные вещи просто идеально подошли друг к другу. Курьезные фото