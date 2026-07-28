Канадський депутат випадково зачитав відповідь від ChatGPT під час промови (відео)

Курйозний інцидент з канадським посадовцем потрапив на відео

У Канаді представник парламенту провінції Нью-Брансвік Білл Олівер потрапив у курйозну ситуацію. Він прочитав у промові скрипт ChatGPT, де створював тези для свого виступу. Про це пише «Главком» із посиланням на відео.

У мережі з’явився фрагмент із виступу Білла Олівера. Він виступав на законодавчих зборах за трибуною. Однак його промова закінчилася неочікуваною ситуацією. Посадовець розповідав про проблему створення правозахисних служб.

«Одна з небезпек, пов'язаних зі створенням правозахисних служб, полягає в тому, що в громадян часто формуються очікування, які перевищують повноваження, реально надані цим органам», – сказав Олівер. Після цих слів депутат мав би закінчити свій коментар, однак він вирішив продовжити та прочитав частину промови, яка містила підказку від штучного інтелекту.

«Ось більш плавна версія цього розділу, яка звучить як повноцінна законодавча промова, а не як набір коротких тез», – прочитав Білл Олівер та звернувся до спікерки. Врешті посадовець ніяк не відреагував на цю ситуацію. Водночас у мережі розгорілися дискусії після цього інциденту. Користувачі обговорюють доцільність використання ШІ у подібних випадках, зокрема серед політиків.

Нагадаємо, компанія OpenAI заявила, що дві її моделі штучного інтелекту під час внутрішнього тестування вийшли з-під контролю та зламали інфраструктуру платформи Hugging Face, яку використовують для тестування ІІ-моделей. ШІ-агенти отримали несанкціонований доступ до обмеженого набору внутрішніх даних і кількох облікових записів, які використовували сервіси платформи.

Також повідомлялося, власник компанії SpaceX Ілон Маск розкритикував фільм «Одіссея» режисера Крістофера Нолана. Бізнесмен заявив, що зніме власну версію цієї стрічки. Маск опублікував у своїй соцмережі X окремий допис, де заявив, що він планує зробити власну версію «Одіссеї» за допомогою свого штучного інтелекту Grok Imagine, який належить до продуктів його компанії SpaceXAI.

До слова, у Великій Британії знімуть художній фільм, де головну роль зіграє ШІ-акторка. Це буде перша повнометражна стрічка з цифровими героями в історії кіно. Компанія Particle 6 анонсувала розробку повнометражного фільму Misaligned («Збій») із ШІ-акторкою Тіллі Норвуд. Очікується, що на телеекрани вийде комедійна драма про історію дівчини, пронизану екзистенційним хаосом штучного інтелекту.