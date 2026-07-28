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Канадський депутат випадково зачитав відповідь від ChatGPT під час промови (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Білла Олівера прочитав тези, згенеровані штучним інтелектом
фото: скриншот з відео

Курйозний інцидент з канадським посадовцем потрапив на відео 

У Канаді представник парламенту провінції Нью-Брансвік Білл Олівер потрапив у курйозну ситуацію. Він прочитав у промові скрипт ChatGPT, де створював тези для свого виступу. Про це пише «Главком» із посиланням на відео.

У мережі з’явився фрагмент із виступу Білла Олівера. Він виступав на законодавчих зборах за трибуною. Однак його промова закінчилася неочікуваною ситуацією. Посадовець розповідав про проблему створення правозахисних служб.

«Одна з небезпек, пов'язаних зі створенням правозахисних служб, полягає в тому, що в громадян часто формуються очікування, які перевищують повноваження, реально надані цим органам», – сказав Олівер. Після цих слів депутат мав би закінчити свій коментар, однак він вирішив продовжити та прочитав частину промови, яка містила підказку від штучного інтелекту.

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«Ось більш плавна версія цього розділу, яка звучить як повноцінна законодавча промова, а не як набір коротких тез», – прочитав Білл Олівер та звернувся до спікерки. Врешті посадовець ніяк не відреагував на цю ситуацію. Водночас у мережі розгорілися дискусії після цього інциденту. Користувачі обговорюють доцільність використання ШІ у подібних випадках, зокрема серед політиків.

Нагадаємо, компанія OpenAI заявила, що дві її моделі штучного інтелекту під час внутрішнього тестування вийшли з-під контролю та зламали інфраструктуру платформи Hugging Face, яку використовують для тестування ІІ-моделей. ШІ-агенти отримали несанкціонований доступ до обмеженого набору внутрішніх даних і кількох облікових записів, які використовували сервіси платформи. 

Також повідомлялося, власник компанії SpaceX Ілон Маск розкритикував фільм «Одіссея» режисера Крістофера Нолана. Бізнесмен заявив, що зніме власну версію цієї стрічки. Маск опублікував у своїй соцмережі X окремий допис, де заявив, що він планує зробити власну версію «Одіссеї» за допомогою свого штучного інтелекту Grok Imagine, який належить до продуктів його компанії SpaceXAI.

До слова, у Великій Британії знімуть художній фільм, де головну роль зіграє ШІ-акторка. Це буде перша повнометражна стрічка з цифровими героями в історії кіно.  Компанія Particle 6 анонсувала розробку повнометражного фільму Misaligned («Збій») із ШІ-акторкою Тіллі Норвуд. Очікується, що на телеекрани вийде комедійна драма про історію дівчини, пронизану екзистенційним хаосом штучного інтелекту.

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Теги: гумор штучний інтелект відео депутат Канада

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