Колишній «слуга народу» спровокував ажіотаж у мережі своїм голим торсом

Дмитро Костюк упіймав хвилю хейту через сміливий знімок
Депутат від партії «Слуга народу» Дмитро Костюк виставив у Instagram Stories знімок, на якому він позує у піджаку, вдягнутому на голе тіло. Як можна зрозуміти з контексту, таким способом Костюк намагався привернути увагу до свого виступу у парламенті, інформує «Главком».

«Статистика показала, що голий торс дає вдвічі більше охоплення аудиторії, ніж мої виступи в Раді. Тож вдвічі більше людей побачить мою наступну важливу розповідь», – підписав фото депутат.

Наступним Костюк опублікував відео, де розповідає, що подав до парламенту законопроект про зупинення державного фінансування політичних партій до кінця воєнного стану, проте його ігнорує і спікер, і решта народних обранців. Тим часом, ініціатива могла б принести користь армії, вважає Костюк.

«Це плюс два мільярди гривень на ЗСУ, і не треба піднімати податки», – каже нардеп.

Цікаво, що таке ж фото Костюк публікував і в галереї Instagram, та воно значного ажіотажу не викликало – зібрало 17 лайків та три схвальних коментарі.

Однак, знімок помітив колега Дмитра Костюка, народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

«Народний депутат України від Слуги Народу Дмитро Костюк. Більше немає чого додати», – із таким підписом Гончаренко виклав знімок у себе на Facebook.

Тут інтернет-спільнота відреагувала на світлину значно жвавіше. Депутата почали активно критикувати за позування із голим торсом.

«Одним словом народний та ще й депутат. Такого позориська в Україні ще не було»; «Це поки що голий торс... А потім нижче, нижче і дійдемо до шнурків?»; «Ми це заслужили», – пишуть користувачі.

У коментарі до допису Гончаренка прийшов і сам Дмитро Костюк. Він не виказав збентеження через хейт, лише попросив вказати, що тепер позафракційний.

«Виправ помилку: не «Слуги народу», а позафракційний, і юзай собі фото, де хочеш, мені не шкода», – звернувся Костюк до Гончаренка.

Нагадаємо, нардеп Дмитро Костюк оголосив про створення «Команда Костюка».

До слова, у липні 2025 року народний депутат Дмитро Костюк повідомив про вихід з фракції «Слуга народу». Тоді парламентар наголосив, що не поділяє обмеження незалежності НАБУ і САП. Також він розкритикував деяких парламентарів «Слуги» за їхню позицію, зокрема депутата Максима Бужанського.

