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У Сумах російський дрон атакував людей поблизу торгового центру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Сумах російський дрон атакував людей поблизу торгового центру
Суми опинилися під російською атакою
фото з відкритих джерел

Двоє людей постраждали через російський удар

У Ковпаківському районі Сум російський дрон атакував людей поблизу торгового центру. Про це повідомив голова Сумської ОВа Олег Григоров, передає «Главком».

Внаслідок чергової російської атаки загинула людина. Ще двоє – поранені. Григоров уточнив, що інформація про постраждалих уточнюється.

Знову під ударом опинилася цивільна інфраструктура і місця, де перебувають люди.

«Прошу жителів Сум та області бути максимально уважними. Особливо у вечірній та нічний час, коли ворожий дрон складніше вчасно помітити. Під час загрози обов’язково переходьте у безпечні місця. Наші оборонці цілодобово працюють і знищують ворожі дрони. Але кількість безпілотників, які росіяни спрямовують на Сумщину, залишається дуже великою. Будь ласка, не нехтуйте власною безпекою. Бережіть себе», – написав Григоров.

Як відомо, зранку 4 жовтня росіяни зруйнували виробничий майданчик фармацевтичної компанії «Кусум» у Сумах. Загинув один зі співробітників підприємства. 

Унаслідок удару загинув Євген Мірошниченко, який працював в інженерному відділі заводу з 2009 року. Компанія висловила співчуття його рідним і близьким.

Нагадаємо, уранці 4 жовтня російські війська атакували Суми керованими авіабомбами та безпілотником. Внаслідок ударів по різних локаціях міста постраждали щонайменше семеро людей, серед них одна дитина.

Близько 08:00 російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по густонаселеному житловому масиву в Зарічному районі. Влучання було зафіксувано на двох локаціях. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння та автомобілі. Також пошкоджень зазнали лінії електропередач і газопостачання, фасади будинків, вікна та балкони.

Теги: Суми дрон

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