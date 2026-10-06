У Сумах російський дрон атакував людей поблизу торгового центру

Двоє людей постраждали через російський удар

У Ковпаківському районі Сум російський дрон атакував людей поблизу торгового центру. Про це повідомив голова Сумської ОВа Олег Григоров, передає «Главком».

Внаслідок чергової російської атаки загинула людина. Ще двоє – поранені. Григоров уточнив, що інформація про постраждалих уточнюється.

Знову під ударом опинилася цивільна інфраструктура і місця, де перебувають люди.

«Прошу жителів Сум та області бути максимально уважними. Особливо у вечірній та нічний час, коли ворожий дрон складніше вчасно помітити. Під час загрози обов’язково переходьте у безпечні місця. Наші оборонці цілодобово працюють і знищують ворожі дрони. Але кількість безпілотників, які росіяни спрямовують на Сумщину, залишається дуже великою. Будь ласка, не нехтуйте власною безпекою. Бережіть себе», – написав Григоров.

Як відомо, зранку 4 жовтня росіяни зруйнували виробничий майданчик фармацевтичної компанії «Кусум» у Сумах. Загинув один зі співробітників підприємства.

Унаслідок удару загинув Євген Мірошниченко, який працював в інженерному відділі заводу з 2009 року. Компанія висловила співчуття його рідним і близьким.

Нагадаємо, уранці 4 жовтня російські війська атакували Суми керованими авіабомбами та безпілотником. Внаслідок ударів по різних локаціях міста постраждали щонайменше семеро людей, серед них одна дитина.



Близько 08:00 російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по густонаселеному житловому масиву в Зарічному районі. Влучання було зафіксувано на двох локаціях. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння та автомобілі. Також пошкоджень зазнали лінії електропередач і газопостачання, фасади будинків, вікна та балкони.