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    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)

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    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)

    Подборка курьезных фото

    Новый год и Рождество – это волшебная пора, время подарков и гирлянд… Но только не для котов и собак. Пока взрослые и дети радуются праздникам, домашние питомцы изо всех сил пытаются осознать, в чем смысл всего этого действа.

    Зачем наряжать елку, если гораздо веселее просто ее ронять? А уж отношение любимцев к новогодним костюмам легко определить по их мордочкам. Вот еще несколько питомцев, которые не слишком прониклись праздничным настроением.

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    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)
    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)
    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)
    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)
    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)
    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)
    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)
    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)
    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)
    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)
    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)
    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)
    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)
    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)
    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)

    «Мое лицо, когда родственники подарили носки, и надо сделать вид, что они тебе нравятся», «Как я сюда попал?», «Не все пребывают в восторге от Рождества», «Что ж, мое дело сделано!», «Пес моего друга обнаружил, что ему подарили не игрушку, а свитер», «Как выглядит наша елка в этом году», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, как отметить Новый год без вреда для фигуры.

    По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)