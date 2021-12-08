Эти домашние питомцы явно не в восторге от новогодних праздников (фото)

Подборка курьезных фото

Новый год и Рождество – это волшебная пора, время подарков и гирлянд… Но только не для котов и собак. Пока взрослые и дети радуются праздникам, домашние питомцы изо всех сил пытаются осознать, в чем смысл всего этого действа.

Зачем наряжать елку, если гораздо веселее просто ее ронять? А уж отношение любимцев к новогодним костюмам легко определить по их мордочкам. Вот еще несколько питомцев, которые не слишком прониклись праздничным настроением.

«Мое лицо, когда родственники подарили носки, и надо сделать вид, что они тебе нравятся», «Как я сюда попал?», «Не все пребывают в восторге от Рождества», «Что ж, мое дело сделано!», «Пес моего друга обнаружил, что ему подарили не игрушку, а свитер», «Как выглядит наша елка в этом году», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, как отметить Новый год без вреда для фигуры.

По мнению диетолога, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.