Девушка нашла в парке «пальцы мертвеца». Этот вид грибов может довести до инфаркта (фото)



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Сорт грибов под научным названием «Xylaria polymorpha

Если задумываться о неизведанности нашей планеты, то мы скорее вспомним про водные пространства с их тёмными глубинами и неизученными водоплавающими. Однако и исследованной на 98% суше есть чем нас удивить!

Пользователь сети Facebook по имени Реган Дэниелс из Северной Каролины поделилась фотографией грибов, которые она обнаружила совершенно случайно, гуляя по парку. Нам кажется, что их вид способен напугать даже самого крепкого орешка!

Сорт грибов под научным названием «Xylaria polymorpha».

Конечно, у каждого из нас свой ассоциативный ряд, но эти товарищи выглядят так, словно можно обнаружить тело, если заглянуть за дерево.

Девушка разместила фотографию в группе Mushroomcore, на которую подписано более 30 тысяч человек, однако даже там не все знали о существовании столь необычного вида.

Видела «Пальцы мертвеца» — гриб, который я буквально считала украшением на Хэллоуин! Водяной знак на фото в качестве доказательства. Люди продолжают утверждать, что это фейк — подписала фото Реган.

Пользователи сети были в шоке, узнав, что такие грибы — не выдумка, а самая настоящая реальность:

«У меня бы случился сердечный приступ, если бы я их нашла!», «Это просто ужасно!», «Природа удивительна!»,