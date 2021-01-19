Девушки посходили с ума, увидев самого красивого буддийского монаха (фото)

Позже оказалось, что монах был «фальшивым»

В последнее время в Сети начали распространяться фото молодого буддийского монаха, который поразил сердца пользователей своей красотой. Он позировал вместе с другими буддистами и на фоне храма, покоряя девушек внешностью профессиональной модели. Только вот незадача, он на самом деле оказался моделью, пишет World of Buzz.

Популярный монах оказался не менее популярным 24-летним актером и моделью Паингом Такхоном из Мьянмы. Но монашеская роба не стала его образом для фотосессии — парень действительно принял постриг, хоть и всего на десять дней. Он поделился этими фото в Инстаграме и признался, что первые дни года провел буддистом и теперь чувствует удивительный покой внутри и преисполнился знанием о себе.

Паинг начинал свою карьеру в фешен-индустрии, прославившись как азиатский Аквамен из-за длинных волос и схожих татуировок. В 2017 году он начал сниматься в фильмах и сериалах, что только увеличило его фанатскую базу. А из-за нового опыта в качестве буддиста в европейских соцсетях он стал «самым горячим монахом», о котором мечтают все девушки.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Веры Брежневой обескуражила фанатов откровенными фото.

Старшая дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя Соня Киперман живет в Америке. Там девушка получает высшее образование и не упускает возможности похвастаться стройной фигурой в летних нарядах.