  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Девушки посходили с ума, увидев самого красивого буддийского монаха (фото)

    • Розсилка
    24-летний актер и модель Паинг Такхон - Девушки посходили с ума, увидев самого красивого буддийского монаха (фото)
    24-летний актер и модель Паинг Такхон

    Позже оказалось, что монах был «фальшивым»

    В последнее время в Сети начали распространяться фото молодого буддийского монаха, который поразил сердца пользователей своей красотой. Он позировал вместе с другими буддистами и на фоне храма, покоряя девушек внешностью профессиональной модели. Только вот незадача, он на самом деле оказался моделью, пишет World of Buzz.

    Популярный монах оказался не менее популярным 24-летним актером и моделью Паингом Такхоном из Мьянмы. Но монашеская роба не стала его образом для фотосессии — парень действительно принял постриг, хоть и всего на десять дней. Он поделился этими фото в Инстаграме и признался, что первые дни года провел буддистом и теперь чувствует удивительный покой внутри и преисполнился знанием о себе.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Девушки посходили с ума, увидев самого красивого буддийского монаха (фото)
    Девушки посходили с ума, увидев самого красивого буддийского монаха (фото)
    Девушки посходили с ума, увидев самого красивого буддийского монаха (фото)
    Девушки посходили с ума, увидев самого красивого буддийского монаха (фото)
    Девушки посходили с ума, увидев самого красивого буддийского монаха (фото)
    Девушки посходили с ума, увидев самого красивого буддийского монаха (фото)
    Девушки посходили с ума, увидев самого красивого буддийского монаха (фото)
    Девушки посходили с ума, увидев самого красивого буддийского монаха (фото)
    Девушки посходили с ума, увидев самого красивого буддийского монаха (фото)
    Девушки посходили с ума, увидев самого красивого буддийского монаха (фото)
    Девушки посходили с ума, увидев самого красивого буддийского монаха (фото)
    Девушки посходили с ума, увидев самого красивого буддийского монаха (фото)

    Паинг начинал свою карьеру в фешен-индустрии, прославившись как азиатский Аквамен из-за длинных волос и схожих татуировок. В 2017 году он начал сниматься в фильмах и сериалах, что только увеличило его фанатскую базу. А из-за нового опыта в качестве буддиста в европейских соцсетях он стал «самым горячим монахом», о котором мечтают все девушки.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Веры Брежневой обескуражила фанатов откровенными фото.

    Старшая дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя Соня Киперман живет в Америке. Там девушка получает высшее образование и не упускает возможности похвастаться стройной фигурой в летних нарядах.

     Читайте также: Рубашку в трусы заправила? Настя Каменских оконфузилась на Мальдивах
    Теги: знаменитости самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies