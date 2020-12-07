Cамые странные фразы, которые мужчины говорят женщинам после секса

Психолог опубликовала самые неожиданные фразы, которые мужчины говорили женщинам во время или после секса

Что самое худшее мужчина сказал вам после секса? Такой вопрос задала своим клиенткам британский эксперт по вопросам взаимоотношений полов и автор множества книг о сексе и психологии Трейси Кокс.

Мы все привыкли к бесконечному хейту в социальных сетях. Однако незнакомцы, нападающие на нас, — это одно. Другое дело, когда это происходит, когда мы наиболее уязвимы — лежим в постели голыми с кем-то, позволяем ему прикасаться к нам. Грубые замечания в этот момент воспринимаются очень болезненно, — отметила эксперт.

Трейси Кокс опубликовала самые неожиданные фразы, которые мужчины говорили женщинам во время или после сексуальной близости.

Вау! Твоя грудь выглядела намного больше , когда на тебе был бюстгальтер.

, когда на тебе был бюстгальтер. Мне нравится, что тебе все равно, что ты толстая .

. « Всегда ли так пахнет ? В следующий раз, можешь сначала принять душ?» — Мы были в самом разгаре процесса, когда парень спросил это. Убил все настроение и шанс на дальнейшие отношения.

? В следующий раз, можешь сначала принять душ?» — Мы были в самом разгаре процесса, когда парень спросил это. Убил все настроение и шанс на дальнейшие отношения. «Я просто не испытываю к тебе сексуального влечения», — сказал мне мужчина после того, как мы только что переспали.

Однажды на полпути меня остановил чувак, потому что он подумал, что это несправедливо, что у меня уже был оргазм, а у него еще нет . По его мнению, мне следовало дождаться его. Назвал меня эгоисткой и обманщицей. Мне эта ситуация показалась ироничной и я не смогла сдержать смех. Тогда он разозлился и ушел.

. По его мнению, мне следовало дождаться его. Назвал меня эгоисткой и обманщицей. Мне эта ситуация показалась ироничной и я не смогла сдержать смех. Тогда он разозлился и ушел. Я думала, что секс был великолепным , и поэтому была абсолютно шокирована, когда он сказал: «Не волнуйся. Просто нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу».

, и поэтому была абсолютно шокирована, когда он сказал: «Не волнуйся. Просто нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу». Ты там выглядишь как-то странно.

Я переспала с другом, который, как я надеялась, после этого станет моим парнем. Мне казалось это логичным, мы так давно знали друг друга, но он сказал: «Я думаю, теперь мы оба знаем, что нам нужно просто дружить ».

». Однажды мужчина преследовал меня в течение нескольких месяцев. А когда мы все-таки переспали, он сказал: «Позвони мне, если хочешь сделать это снова».

Это было так плохо, я даже не могу притвориться, что это хорошо.

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