До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
Подборка курьезных фото
Хеллоуин – праздник, который, кажется, никого не оставляет равнодушным: кто-то его обожает, а кто-то ненавидит. Признаемся честно, его есть за что любить, ведь Хеллоуин — отличный повод проявить креативность и включить фантазию на полную катушку, реализовав самые жуткие идеи, например, в приготовлении еды.
Мы собрали для вас примеры блюд, которые выглядят жутко, но очень круто.
Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.
Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.