  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)

    Подборка курьезных фото

    Хеллоуин – праздник, который, кажется, никого не оставляет равнодушным: кто-то его обожает, а кто-то ненавидит. Признаемся честно, его есть за что любить, ведь Хеллоуин — отличный повод проявить креативность и включить фантазию на полную катушку, реализовав самые жуткие идеи, например, в приготовлении еды.

    Мы собрали для вас примеры блюд, которые выглядят жутко, но очень круто.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)
    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

    Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

    Читайте также: Хвостатые разбойники. Курьезные фото котиков, которые пошли по кривой дорожке
    Теги: Хэллоуин еда курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)