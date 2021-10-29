До жути красивая еда, которая отлично украсит стол на Хеллоуин (фото)

Подборка курьезных фото

Хеллоуин – праздник, который, кажется, никого не оставляет равнодушным: кто-то его обожает, а кто-то ненавидит. Признаемся честно, его есть за что любить, ведь Хеллоуин — отличный повод проявить креативность и включить фантазию на полную катушку, реализовав самые жуткие идеи, например, в приготовлении еды.

Мы собрали для вас примеры блюд, которые выглядят жутко, но очень круто.

Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.