Ресторатор Радуцкий посвятил «антиваксам»-натуралам эротическую фотосессию

Ресторатор надеется, что среди людей, выступающих против прививок, «есть хотя бы небольшой процент натуралов»

Ресторатор Максим Радуцкий, сын главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, опубликовал эротическую фотосессию на тему вакцинации от коронавируса. Также бизнесмен выразил надежду, что среди противников прививок, которых он называет «антиваксами», «есть хотя бы небольшой процент натуралов»,сообщает «Фокус».

По словам ресторатора, примерно за полгода до появления первой вакцины от коронавируса он вместе со своей командой придумал «спасательную стратегию» – «волшебный укол в попу, который всех спасет». Так Радуцкий объяснил концепцию снимков, на которых девушки в купальниках, медицинских халатах и масках делают друг другу уколы.

Снимки были сделаны на территории столичного заведения City Beach Club, основателем которого является Максим Радуцкий.

«Единственное в чем промахнулись, так это то, что укол в попу. Так вот, есть Надежда, что среди антиваксов есть хотя бы не большой процент натуралов», – написал бизнесмен.

Также сын главы парламентского комитета посоветовал «не вакцинироваться и держаться вместе» тем, кто «ностальгирует по холерным бунтам».

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