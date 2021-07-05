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    Фигуру Селены Гомес в бикини беспощадно раскритиковали в сети (фото)

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    Певица Селена Гомес - Фигуру Селены Гомес в бикини беспощадно раскритиковали в сети (фото)
    Певица Селена Гомес
    instagram.com/lamariette/

    Читатели издания принялись обсуждать фигуру звезды в комментариях

    Американская певица Селена Гомес снялась в новой откровенной фотосессии для собственной линии купальников в сотрудничестве с брендом La Mariette и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

    28-летняя знаменитость продемонстрировала несколько моделей бикини с одинаковым фиолетово-оранжевым принтом. Например, она снялась с собранными в хвост волосами в слитном купальном костюме, дополнив свой образ серьгами-кольцами. На другом снимке Гомес запечатлена в полный рост на фоне водопада с распущенными волосами и в бикини с завязками под грудью. Певицу также запечатлели в раздельном комплекте в бассейне.

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    Фигуру Селены Гомес в бикини беспощадно раскритиковали в сети (фото)
    Фигуру Селены Гомес в бикини беспощадно раскритиковали в сети (фото)
    instagram.com/lamariette/

    Читатели издания принялись обсуждать фигуру звезды в комментариях. Одни принялись критиковать ее за обилие ретуши. «Ее отфотошопили до неузнаваемости», «Она всегда была такой крупной?», «Она увеличила грудь?», «Невероятное количество ретуши», — негодовали они.

    Другие, напротив, восхитились переменами во внешности актрисы: «Естественная красота!», «Так рада за Селену! Она здесь такая сексуальная. Обычно она не выставляет себя напоказ в социальных сетях и ведет себя скромно», «Фантастическое женское тело», «Она отлично выглядит».

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Фигуру Селены Гомес в бикини беспощадно раскритиковали в сети (фото)