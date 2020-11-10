Фото самых нелепых дизайнерских решений школы, которые сделали жизнь учеников невыносимой

А в какой школе учились вы?

Школа — это не самое радостное и приятное место, поэтому вполне вероятно, что 14 дизайнеров из нашей подборки всего лишь хотели немного рассмешить учеников (спойлер: получилось у них не очень).

Иначе как еще объяснить эти сомнительные дизайнерские решения, увидев которые хочется плакать и смеяться одновременно.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.