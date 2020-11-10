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    Курьез

    Фото самых нелепых дизайнерских решений школы, которые сделали жизнь учеников невыносимой

    • Розсилка
    Фото самых нелепых дизайнерских решений школы, которые сделали жизнь учеников невыносимой

    А в какой школе учились вы?

    Школа — это не самое радостное и приятное место, поэтому вполне вероятно, что 14 дизайнеров из нашей подборки всего лишь хотели немного рассмешить учеников (спойлер: получилось у них не очень).

    Иначе как еще объяснить эти сомнительные дизайнерские решения, увидев которые хочется плакать и смеяться одновременно.

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    Фото самых нелепых дизайнерских решений школы, которые сделали жизнь учеников невыносимой
    Фото самых нелепых дизайнерских решений школы, которые сделали жизнь учеников невыносимой
    Фото самых нелепых дизайнерских решений школы, которые сделали жизнь учеников невыносимой
    Фото самых нелепых дизайнерских решений школы, которые сделали жизнь учеников невыносимой
    Фото самых нелепых дизайнерских решений школы, которые сделали жизнь учеников невыносимой
    Фото самых нелепых дизайнерских решений школы, которые сделали жизнь учеников невыносимой
    Фото самых нелепых дизайнерских решений школы, которые сделали жизнь учеников невыносимой
    Фото самых нелепых дизайнерских решений школы, которые сделали жизнь учеников невыносимой
    Фото самых нелепых дизайнерских решений школы, которые сделали жизнь учеников невыносимой
    Фото самых нелепых дизайнерских решений школы, которые сделали жизнь учеников невыносимой
    Фото самых нелепых дизайнерских решений школы, которые сделали жизнь учеников невыносимой

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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