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    Курьез

    Эти горе-блогеры совершенно не умеют пользоваться фотошопом

    • Розсилка
    Эти горе-блогеры совершенно не умеют пользоваться фотошопом

    Узнали себя в подборке?

    В современном мире практически каждый пользователь Instagram использует фильтры и фотошоп для обработки своих фотографий. Обычные пользователи добавляют немного яркости и контрастности, блогеры же для создания притягивающего внимание снимка используют кучу функций, начиная от изменений фигуры и заканчивая добавлением предметов на фото.

    Однако во всем важно знать меру. И об этом правиле точно не слышали люди из нашей подборки. Они настолько увлеклись обработкой своего тела в фотошопе, что не заметили, в какой момент сделали из своих тел нечто уродливое и искусственное.

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    Эти горе-блогеры совершенно не умеют пользоваться фотошопом
    Эти горе-блогеры совершенно не умеют пользоваться фотошопом
    Эти горе-блогеры совершенно не умеют пользоваться фотошопом
    Эти горе-блогеры совершенно не умеют пользоваться фотошопом
    Эти горе-блогеры совершенно не умеют пользоваться фотошопом
    Эти горе-блогеры совершенно не умеют пользоваться фотошопом
    Эти горе-блогеры совершенно не умеют пользоваться фотошопом
    Эти горе-блогеры совершенно не умеют пользоваться фотошопом
    Эти горе-блогеры совершенно не умеют пользоваться фотошопом
    Эти горе-блогеры совершенно не умеют пользоваться фотошопом
    Эти горе-блогеры совершенно не умеют пользоваться фотошопом

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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