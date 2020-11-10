Эти горе-блогеры совершенно не умеют пользоваться фотошопом

Узнали себя в подборке?

В современном мире практически каждый пользователь Instagram использует фильтры и фотошоп для обработки своих фотографий. Обычные пользователи добавляют немного яркости и контрастности, блогеры же для создания притягивающего внимание снимка используют кучу функций, начиная от изменений фигуры и заканчивая добавлением предметов на фото.

Однако во всем важно знать меру. И об этом правиле точно не слышали люди из нашей подборки. Они настолько увлеклись обработкой своего тела в фотошопе, что не заметили, в какой момент сделали из своих тел нечто уродливое и искусственное.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.