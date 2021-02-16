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    Популярная модель с ожирением раскрыла секрет успеха вопреки весу (фото)

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    Американская плюс-сайз-модель Хантер Макгрэйди - Популярная модель с ожирением раскрыла секрет успеха вопреки весу (фото)
    Американская плюс-сайз-модель Хантер Макгрэйди
    Фото: @huntermcgrady

    При этом знаменитость отмечает, что у нее бывают дни, когда она недовольна своей фигурой

    Американская плюс-сайз-модель Хантер Макгрэйди, которую называют самой полной манекенщицей спортивного журнала Sports Illustrated, раскрыла секрет достижения успеха в бизнесе вопреки лишнему весу. Об этом сообщает издание Story + Rain.

    В интервью онлайн-журналу 27-летняя Макгрэйди рассказала, что не существует единой формулы, которая поможет полюбить свое тело. По ее словам, достижение уверенности в себе — это долгий путь. «Рим не построили за день, то же самое и с уверенностью в себе», — поясняет модель.

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    Популярная модель с ожирением раскрыла секрет успеха вопреки весу (фото)
    Популярная модель с ожирением раскрыла секрет успеха вопреки весу (фото)
    Популярная модель с ожирением раскрыла секрет успеха вопреки весу (фото)
    Популярная модель с ожирением раскрыла секрет успеха вопреки весу (фото)
    Популярная модель с ожирением раскрыла секрет успеха вопреки весу (фото)
    Популярная модель с ожирением раскрыла секрет успеха вопреки весу (фото)
    Популярная модель с ожирением раскрыла секрет успеха вопреки весу (фото)
    Популярная модель с ожирением раскрыла секрет успеха вопреки весу (фото)
    Популярная модель с ожирением раскрыла секрет успеха вопреки весу (фото)
    Популярная модель с ожирением раскрыла секрет успеха вопреки весу (фото)

    При этом знаменитость отмечает, что у нее бывают дни, когда она недовольна своей фигурой: в такие моменты Макгрэйд хочет остаться дома вместо того, чтобы работать и выполнять обязанности. «Такие дни — это нормально, не следует их стыдиться», — подчеркивает она.

    Помимо этого, знаменитость добавляет, что развить любовь к своему телу ей также помогла атмосфера в семье, поскольку никто из родственников никогда не упрекал ее за полноту. «Моя мать всегда говорила: "Обсуждать тело и вес — скучно. Это самая неинтересная тема из всех, о чем можно поговорить"», — высказалась Макгрэйди.

    Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

    «Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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