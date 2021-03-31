Девушка создает кулинарные шедевры, которые совсем не похожи на еду (фото)

Печенье в виде мандрагоры и драже, похожие на драгоценные камни

Девушка из США, известная в Instagram под ником Wondersmith, создает уникальные пироги, торты и другие десерты, которые совершенно не похожи на еду. Черепа из марципана и напоминающие яйца драже — это лишь малая часть удивительных кулинарных шедевров американки.

Мы собрали лучшие работы девушки, которые выполнены настолько мастерски, что их хочется рассматривать часам.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

«Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.