Икона стиля Виктория Бекхэм примеряла смешной наряд индейки

Супруга известного футболиста появилась в совершенно неожиданном образе

Специально для Дня благодарения, который праздновали в США на прошлой неделе знаменитая певица и актриса Виктория Бекхэм примеряла забавный наряд запечённой индейки. Именно это блюдо считается главным на праздничном столе в это день. Пресса отмечает, что среди множества знаменитостей, которые выложили в сеть фото с семейного празднования Дня



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Супруга известного футболиста появилась в совершенно неожиданном образе

Специально для Дня благодарения, который праздновали в США на прошлой неделе знаменитая певица и актриса Виктория Бекхэм примеряла забавный наряд запечённой индейки. Именно это блюдо считается главным на праздничном столе в это день.

Пресса отмечает, что среди множества знаменитостей, которые выложили в сеть фото с семейного празднования Дня Благодарения – костюм Бекхэм – наиболее оригинальный.

На снимке видно, как неказисто из-под пышного массивного костюма выглядывают её тонкие руки и ноги. Некоторые пользователи предположили, что она села в балетном па. При этом звезда зачесала волосы назад и накрасила губы ярко красной помадой.

Более внимательные поклонники артистки рассмотрели, что этот платье она нарисовала себе при помощи графических редакторов.