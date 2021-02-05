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    Курьез

    Ирина Федишин в купальнике-авоське засветила тело во всех ракурсах (фото)

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    Певица Ирина Федишин - Ирина Федишин в купальнике-авоське засветила тело во всех ракурсах (фото)
    Певица Ирина Федишин

    Певица продолжает наслаждаться отдыхом в Доминикане

    Популярная певица Ирина Федишин, которая сейчас отдыхает в Доминикане, продолжает радовать поклонников пикантными снимками.

    На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, сделанные на берегу океана под пальмами.

    На фотографиях Ирина в черном купальнике с разрезами на животе и красной бейсболке, игриво позировала на лестнице пляжного бунгало, демонстрируя свою стройную фигуру.

    «Лето посреди зимы», - подписала фото артистка.

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    Ирина Федишин в купальнике-авоське засветила тело во всех ракурсах (фото)
    Ирина Федишин в купальнике-авоське засветила тело во всех ракурсах (фото)

    Поклонники были в восторге от снимков звезды и ее сексуальных форм.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица Ирина Федишин шоу-бизнес
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