Ирина Федишин в купальнике-авоське засветила тело во всех ракурсах (фото)

Певица продолжает наслаждаться отдыхом в Доминикане

Популярная певица Ирина Федишин, которая сейчас отдыхает в Доминикане, продолжает радовать поклонников пикантными снимками.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, сделанные на берегу океана под пальмами.

На фотографиях Ирина в черном купальнике с разрезами на животе и красной бейсболке, игриво позировала на лестнице пляжного бунгало, демонстрируя свою стройную фигуру.

«Лето посреди зимы», - подписала фото артистка.

Поклонники были в восторге от снимков звезды и ее сексуальных форм.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.